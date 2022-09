Leclerc troeft Verstappen af in kwalificatie GP Italië, De Vries imponeert

Niet één maar twee Nederlanders kwamen zaterdag de baan op tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Naast Max Verstappen gaf ook Nyck de Vries acte de présence. De coureur uit Sneek kwam in actie voor Williams, waar hij de zieke Alexander Albon vervangt. De Vries rijdt dit weekend zijn allereerste Formule 1 Grand Prix.

Liefst negen coureurs hadden bij het ingaan van de kwalificatie een gridstraf te pakken, waardoor de startopstelling net als twee weken in Spa aardig zou worden opgeschud. Verstappen was één van de rijders met een penalty. De regerend kampioen zou vijf startplaatsen verliezen als gevolg van een motorische gridstraf. Ook Esteban Ocon raakte om die reden vijf plekken kwijt, terwijl Sergio Perez er tien naar achteren zou gaan. Valtteri Bottas, Mick Schumacher en Kevin Magnussen hadden ieder een gridstraf van vijftien plaatsen. Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda werden vanwege het nemen van meerdere nieuwe motoronderdelen veroordeeld tot een plek aan de achterkant van de grid.

Q1: Verstappen snel, De Vries gaat door

Perez nam aan het begin van de kwalificatie het voortouw door 1.22.085 te rijden. Verstappen ging daarna een fractie sneller met 1.22.023. Sainz en Charles Leclerc namen daarna over door achtereenvolgens in 1.21.438 en 1.21.280 over de streep te komen. Uiteindelijk was het echter toch Verstappen die de sessie bovenaan eindigde door rond te gaan in 1.20.922, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan Leclerc en vier tienden rapper dan Sainz. Perez strandde op een halve seconde op P4.

De Vries imponeerde meteen door tijdens zijn eerste run met 1.22.881 nauwelijks langzamer te zijn dan de 1.22.818 die Williams-teamgenoot Nicholas Latifi reed. De Vries, die maar één training had om zich voor te bereiden, klokte aan het einde van de sessie nog een 1.22.176, waarmee hij veertiende kwam te staan en dus door was naar Q2. Kort daarop verloor hij die tijd echter wegens track limits. Maar zijn op één na snelste tijd in Q1, 1.22.567, bleek nog altijd goed voor P15, zodat hij toch mocht aantreden in het volgende kwalificatiedeel.

Latifi greep met de andere Williams net naast promotie naar Q2 met de zestiende tijd. De Canadees was met 1.22.587 twee honderdsten langzamer dan zijn gelegenheidsteamgenoot. Behalve Latifi waren ook Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll én Haas-rijders Kevin Magnussen en Mick Schumacher niet snel genoeg om door te gaan.

Video: Nyck de Vries plaatst zich voor Q2 in Monza

Q2: Ferrari laat zich zien, foutje De Vries

Perez opende deel twee van de kwalificatie met 1.21.358, waar Verstappen een tiende onder ging met 1.21.275. Sainz had een goede tow en kwam in 1.20.878 over de streep, waarmee hij met gemak naar P1 ging. Leclerc verremde zich in eerste instantie bij de eerste bocht, waarna hij tijdens zijn tweede ronde een moment had bij Ascari. Niettemin leverde zijn poging een 1.21.208 op, zodat hij achter Sainz tweede kwam te staan in de tijdenlijst. Verstappen en Perez stonden hierdoor derde en vierde na de eerste runs. De Vries had intussen een 1.22.471 gereden, waarmee hij keurig twaalfde stond en slechts een tiende of twee tekort kwam voor een plek in Q3.

Met nog iets meer dan twee minuten te gaan werden de coureurs uit hun pitbox gewenkt voor hun laatste run in Q2, al kozen Red Bull en Ferrari ervoor om hun rijders binnen te houden. Ook Tsunoda verscheen niet meer op de baan, aangezien hij zondag sowieso achteraan staat op de grid.

De Vries leek bezig aan een aardige tweede ronde, tot hij zich verremde voor de Variante della Roggia. Hij verbeterde zich niet en zakte nog een plek naar P13, maar zal door gridstraffen voor andere rijders nog naar voren gaan op de startopstelling. Naast De Vries en Tsunoda konden ook Ocon, Bottas en Zhou hun helm afdoen na Q2.

Video: De Vries maakt foutje tijdens zijn tweede run in Q2

Q3: Leclerc zorgt voor Italiaanse feestje

Net als in voorgaande jaren was het in de slotfase van de kwalificatie zaak om een goede slipstream te vinden. Leclerc bracht het spel op de wagen met 1.20.770, waarna Sainz in zijn kielzog in 1.20.584 over de streep kwam. Verstappen bleef steken op 1.20.859, waarmee hij na de eerste snelle ronden achter het Ferrari-duo derde stond. Perez was nog een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot, maar stond niettemin vierde na de eerste runs in Q3.

Een paar minuten voor het einde meldden de rijders zich weer op het circuit voor een laatste poging. Leclerc verbeterde zich naar 1.20.161, waarmee de Monegask zichzelf op pole zette voor de thuisrace van Ferrari. Verstappen bleef met een 1.20.306 anderhalve tiende van de tijd van Leclerc verwijderd en eindigde zo op de tweede stek in de tijdenlijst. Sainz moest na een 1.20.429 genoegen nemen met de derde tijd, terwijl Perez op een volle seconde van Leclerc vierde was in de kwalificatie. Hamilton was daarachter best-of-the-rest door nipt sneller te zijn dan Mercedes-collega Russell. Lando Norris en Daniel Ricciardo volgden met de zevende en achtste tijd en Pierre Gasly besloot Q3 op P9. Fernando Alonso reed geen tijd meer en was zodoende tiende.

De pole was dus voor Leclerc, maar doordat er negen coureurs met een gridstraf waren in Monza, moest de rekenmachine erbij worden gepakt om een beeld te krijgen van de rest van de startopstelling. Russell schuift op naar P2 en staat dus naast Leclerc op de eerste rij, Norris en Ricciardo krijgen de derde en vierde startplek in handen, en Gasly en Alonso mogen daarachter op de derde startrij plaatsnemen. Verstappen zakt terug naar de zevende startplek en treft De Vries naast zich op de grid. Zhou en Latifi mogen na het doorvoeren van alle straffen als negende en tiende starten. Al het voorgaande is echter nog wel met een flinke slag om de arm, aangezien de FIA er soms zo haar eigen maniertjes op nahoudt als het gaat om het bepalen van de grid.

De Grand Prix van Italië start zondag om 15.00 uur.

Video: Charles Leclerc pakt pole voor thuisrace Ferrari

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Italië: