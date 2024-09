In ronde twintig van de Grand Prix van Azerbeidzjan verloor Charles Leclerc de leiding aan Oscar Piastri. Dat leidde in eerste instantie niet tot paniek, want de Monegask wilde geduldig zijn kans om terug te komen afwachten. Toch kon de Ferrari-coureur geen serieuze inhaalpoging meer inzetten. Hij blikt terug op het moment dat Piastri hem voorbijschoot: “Het was een goede inhaalactie”, vertelt Leclerc. “Ik wist dat hij aan de binnenkant zat en een poging kon wagen, maar ik maakte me daar niet te druk om.” De Monegask legt uit dat zijn banden nog niet volledig op temperatuur waren en hij dus niet tot het uiterste ging om zijn leidende positie te verdedigen. “Ik had het bij het verkeerde eind, want zijn topsnelheid was heel erg sterk en daarna kreeg ik de kans niet meer om hem in te halen.”

Controverse rondom achtervleugel McLaren

De verrassende topsnelheid van Piastri werd mede mogelijk gemaakt door een interessante vinding van het papaja-gekleurde team. Op camerabeelden van de McLaren viel de nauwlettende kijker namelijk op dat het bovenste element van de achtervleugel naar achter boog, waardoor er een soort mini-DRS werd gecreëerd. Concurrerende teams zijn verrast door de innovatie en eisen opheldering over de legaliteit ervan. Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore heeft de FIA een statement naar buiten gebracht waarin staat dat het bewijsmateriaal – de achtervleugel van de MCL38 - momenteel onderzocht wordt. Het bestuursorgaan moet nog beslissen of er correctieve maatregelen genomen worden.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zou bovenop de situatie zitten en verwacht wordt dat hij er vrijdag tijdens de persconferentie voor de teambazen op zal terugkomen. Leclerc zelf wil niet te veel woorden vuilmaken aan de kwestie, maar begrijpt de commotie rondom de achtervleugel wel. “We hebben het er intern zeker over gehad”, vervolgt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. “Fred [Vasseur] zal er nader op ingaan, maar het is op zijn minst een controversieel iets, heb ik me laten vertellen.”