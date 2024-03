Leclerc verrast door snelheid Mercedes F1 over één ronde in Bahrein

Tijdens de wintertest in Bahrein ging Mercedes niet voor de krantenkoppen, maar het team sloot de eerste trainingsdag van het nieuwe Formule 1-seizoen af met de twee snelste tijden. Lewis Hamilton bleef George Russell voor in de tweede oefensessie op het Bahrain International Circuit. Carlos Sainz was op vier tienden de snelste Ferrari-coureur, terwijl Charles Leclerc door een foutje in zijn snelste ronde niet verder kwam dan P9. De Monegask verklaarde na afloop van de donderdag dat de Scuderia zich in een goede positie bevindt.

"Het voelde prima. Er waren aan onze kant geen grote verrassingen, dus dat is goed. Geen slechte verrassingen, geen goede verrassingen, de auto was gewoon precies zoals we verwachtten. In de tweede training maakte ik een kleine fout in mijn snelle ronde. Het is een band voor één ronde, dus dat was het dan ook meteen. Verder draait het nu allemaal om de vrijdag, we proberen een stap voorwaarts te zetten richting de kwalificatie", legde Leclerc uit, om ook aan te geven verrast te zijn door Mercedes. "Zij lijken sterk en dat is een kleine verrassing, maar we weten niet met hoeveel brandstof ze reden. Vrijdag krijgen we denk ik alle antwoorden."

Sainz gaf na de donderdagse trainingen eveneens aan niet verwacht te hebben dat Mercedes bovenaan de ranglijst zou staan. De tweevoudig Grand Prix-winnaar vermoedde eveneens dat Red Bull Racing er vrijdag en zaterdag beter bij staat dan op de donderdag, toen Max Verstappen en Sergio Pérez zich nog gedeisd hielden. "Het laat duidelijk zien dat je geen conclusies kunt trekken na tests, want men legt nooit echt hun kaarten op tafel. Het is duidelijk dat Mercedes in het gevecht zit", stelde Sainz. "Red Bull was in de lange runs veel sneller dan in de korte runs, dus ik verwacht dat ze vrijdag en zaterdag ook sterker zijn."

Long runs voelen redelijk goed in SF-24

Ferrari liet in 2023 een goede indruk achter tijdens de kwalificaties, maar in de races viel het tempo van de SF-23 tegen. Dat was deels te wijten aan de bandenslijtage, die aanmerkelijk hoger was dan bijvoorbeeld bij Red Bull. Afgelopen winter werkte de Scuderia hard aan het verbeteren van deze zaken en tot dusver zagen de long runs er goed uit met de SF-24, erkende Leclerc. "Dat zag er redelijk goed uit. Het gevoel was prima, ik voelde me goed in de auto. Dit is een veel betere start dan vorig jaar, want toen was het bij de eerste race heel moeilijk om precies te weten wat het juiste window was om de auto te optimaliseren. Dat is nu niet het geval", verklaarde hij.

"We weten dat we in het juiste window zitten om optimaal te presteren met deze auto. Nu draait het om de vrijdag, het anticiperen op de omstandigheden en het maximaliseren van het weekend", vervolgde Leclerc, die eveneens de verwachting uitsprak dat Ferrari zich de rest van het raceweekend kan mengen in de strijd direct achter Red Bull. "Ik verwacht bij de anderen te staan. Het enige vraagteken is Red Bull en hoeveel voorsprong ze hebben. Het zou me echter verbazen als we ons niet met de anderen kunnen meten."

