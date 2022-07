In het beslissende gedeelte van de kwalificatie op Circuit Paul Ricard heeft Ferrari met zeer goed teamwerk toegeslagen. Carlos Sainz wist dat hij de race vanwege een motorische gridstraf van achteraan moest beginnen en offerde zich derhalve helemaal op voor het team. Ferrari had het plan zo bedacht dat Sainz op het rechte stuk richting bocht 10 een slipstream zou geven aan teammaat Charles Leclerc, precies op het rechte stuk waar de Monegask zonder DRS zou zitten. In de eerste run lukte het enigszins en zou het net genoeg blijken om Max Verstappen van het lijf te houden voor de initiële toptijd. De regerend wereldkampioen koesterde een voorsprong na de eerste twee meetpunten, maar zou op de eindstreep acht duizendsten tekortkomen.

Ferrari was echter van mening dat de uitvoering nog beter kon en dat bleek te kloppen. Hiervoor moest Sainz in de eerste twee sectoren iets meer afstand nemen en Leclerc pas op het rechte stuk zelf laten naderen. Het plan werd in de slotminuten tot in perfectie uitgevoerd en het resultaat was daar ook naar. Zo noteerden Leclerc en Verstappen na twee sectoren exact dezelfde doorkomsttijd (50.6), maar daarna werd het Ferrari-plan in werking gesteld. Leclerc kreeg een perfecte slipstream en zag Sainz ook op precies het juiste punt voor zijn neus verdwijnen. Dit zorgde ervoor dat de man met startnummer 16 de toptijd scherper kon zetten op 1.30.872, waarmee hij dit weekend ook meteen als enige man onder de 1.31 dook. Verstappen zou op drie tienden van de rappe Ferrari stranden, al moet daar wel bij worden aangetekend dat hij dit hele weekend al terrein heeft ingeleverd in de bochtige derde sector. De kloof valt met andere woorden niet volledig aan de Sainz-slipstream toe te schrijven.

Sergio Perez wist in de tweede Red Bull aan te sluiten op P3 en was uiteindelijk slechts anderhalve tiende langzamer dan de snelste RB18. Dit resultaat is op zich een welkome opsteker voor de Mexicaan, die tot de kwalificatie vooral achter de feiten aan had gelopen in Le Castellet. Lewis Hamilton posteerde zijn Mercedes bij het vallen van de vlag zoals verwacht op P4, al was het gat met negen tienden aanmerkelijk groter dan dat Toto Wolff en de zijnen vooraf hadden verwacht. Het zegt iets over het enigszins tegenvallende optreden van Mercedes, hetgeen wordt onderstreept door het feit dat Lando Norris zich op P5 tussen beide Zilverpijlen kon nestelen. George Russell moet zich schikken met een zesde plek op de grid, net voor Fernando Alonso en de opvallend sterke Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo en beste thuisrijder Esteban Ocon completeren de top-tien op de grid, met dank aan de motorische gridstraffen voor Carlos Sainz en Kevin Magnussen. Doordat laatstgenoemde niet de baan opkwam in Q3, is de negentiende startplaats voor de Ferrari-coureur en mag de Haas-coureur het zondag van helemaal achteraan proberen.

Franse coureurs delven voor eigen publiek het onderspit

De kwalificatie werd afgewerkt op een smoorhete baan. Het was asfalt was zo’n vijftig graden toen de coureurs op zaterdagmiddag de baan optrokken. Tijdens de eerste vliegende ronde werd Verstappen even in de weg gereden door nota bene zijn teamgenoot, maar uiteindelijk zou hij samen met de andere favorieten zonder problemen doorgaan naar het volgende deel. Pierre Gasly stelde teleur door met de AlphaTauri, die voor zijn thuisrace van flink wat updates is voorzien, niet verder te komen dan de zestiende tijd. Lance Stroll, Zhou Guanyu, Mick Schumacher en Nicholas Latifi waren de andere vier die er na de eerste sessie uitlagen.

In Q2 toonde Ferrari haar spierballen al voor een eerste keer. Sainz snelde naar een indrukwekkende 1.31.081, een tijd waar later in de kwalificatie alleen nog Leclerc onder zou gaan. Leclerc was met een 1.31.216 zelf ook niet ver weg, maar het verschil met Verstappen en Perez, die de derde en vierde tijd reden in Q2, bedroeg liefst negen tienden in het geval van de Nederlander en een seconde bij de Mexicaan. Daniel Ricciardo greep met de elfde tijd naast deelname aan Q3, maar schuift door gridstraffen dus op naar de negende startplek. Een twaalfde tijd van Esteban Ocon betekende dat ook de tweede Fransman in het veld was uitgeschakeld. Q2 was ook het eindstation voor Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Alexander Albon.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur.

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Franse GP

Volledige uitslag Formule 1 kwalificatie Grand Prix van Frankrijk: