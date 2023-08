Charles Leclerc zorgt met een bijzondere crash voor de tweede rode vlag tijdens Q3 Zandvoort De hele kwalificatiesessie voor Charles Leclerc was er één om niet naar huis te schrijven en als klap op de vuurpijl crashte de Monegask zijn Ferrari ook nog in Q3 op Zandvoort. Op een hele rare plek verloor Leclerc de macht over het stuur, kwam in het gras en reed vol de muur in. De SF-23 kon niet meer verder rijden en de rode vlag werd tevoorschijn gehaald.