Twee weken na de memorabele overwinning van Charles Leclerc in zijn thuisland Monaco, vertrekt Ferrari met lege handen uit Montreal. Het was een weekend om gauw te vergeten voor het Italiaanse topteam. Beide coureurs hadden een net zo dramatische race als kwalificatie. Teambaas Frederic Vasseur heeft een lange lijst met dingen die fout gingen, maar het belangrijkste punt was het probleem met de motor van de Monegask vanaf de tweede ronde van de race. “We verloren een deel van het vermogen”, vertelt de Fransman, die hoopte op een rode vlag om het probleem te kunnen verhelpen. “Maar die kwam er niet”, verzucht de topman van Ferrari.

In de beginfase van de race liet het team Leclerc weten dat ze te maken hadden met een motorprobleem, waardoor het de Monegask onmogelijk werd gemaakt om een inhaalpoging te wagen. Volgens de eerste inschattingen van zijn team verloor de 26-jarige coureur ongeveer een halve seconde op de rechte stukken. Vasseur vertelt dat Ferrari de oorzaak nog niet definitief heeft kunnen vaststellen. “Maar het was niet alleen de motor zelf, ik denk dat de controlesystemen ervoor zorgden dat we de motor helemaal uit moesten schakelen.” De Fransman vertelt dat men heeft geprobeerd om de systemen te herstarten bij de pitstop, maar dat mocht niet baten.

Er was voor Leclerc weinig eer te behalen in Canada, waardoor de gefrustreerde coureur na 42 ronden een punt zette achter een teleurstellend weekend. Tijdens en na de race maakte de zesvoudig Grand Prix-winnaar zijn teleurstelling kenbaar richting het team. Vasseur begrijpt de emoties van zijn coureur volledig. “Als je in de auto zit, je bent in gevecht met een groep en je ziet dat je tien of vijftien kilometer per uur tekortkomt – en je engineer zegt dat je tachtig pk mist – dan begrijp ik dat het lastig is om motivatie te vinden. Je bent in Canada en met een dergelijk verschil kun je niet inhalen, dus ik begrijp zijn frustratie. Ik zou me zorgen maken als hij niet gefrustreerd wordt van deze omstandigheden.”

Frederic Vasseur, Teamleider en Algemeen Directeur, Scuderia Ferrari Foto door: Ferrari

Het weekend in Canadese stad heeft het Italiaanse team veel pijn gedaan. Leclerc en Sainz zijn de aansluiting op kampioenschapsleider Max Verstappen verloren. In het constructeurskampioenschap is het gat tussen Red Bull en Ferrari verder toegenomen, van 24 naar 49 punten. Ondanks het sterke weekend van McLaren, behoudt Ferrari een voorsprong van veertig punten op de Britse concurrent.