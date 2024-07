Leclerc verklaart tegenvallende F1-kwalificatie op Silverstone

De matige reeks van het Formule 1-team van Ferrari wordt in Silverstone voortgezet. Charles Leclerc kwam net niet Q2 uit en moet zondag de race vanaf een elfde stek beginnen, Carlos Sainz heeft het nauwelijks beter gedaan dan zijn teamgenoot en start zondag vanaf P7. Leclerc baalt van het resultaat, maar hij zag het wel aankomen.

"We hebben het op dit moment erg moeilijk. Ik heb het idee dat we vrijdag veel geleerd hadden met het splitten van de auto's", waarmee Leclerc doelt op het feit dat hij zonder en Sainz met updates reed. "Nu is het lastiger om de performance van de auto te optimaliseren. We verloren vandaag Q3 maar met een tiende. Ik reed ook nog eens voor het eerst met deze afstelling op een droge baan, na de natte derde training. We hebben het dus lastig om alles te optimaliseren. Ik denk dat we hier op lange termijn van profiteren, maar vandaag betalen we er de prijs voor."

De neerwaartse spiraal bij Ferrari is opvallend. Na de Grand Prix van Monaco, die nog werd gewonnen door Leclerc, wil het niet meer vlotten. Leclerc erkent dat het sindsdien een stuk minder gaat. "Ik ga er niet te veel over in detail treden, maar het is duidelijk dat we sinds Monaco wat performance zijn kwijtgeraakt. Daarom doen we al deze tests", legt de coureur uit. "Mercedes staat voor ons, McLaren staat voor ons en Red Bull staat voor ons en wij hebben het moeilijk in de afgelopen races. Dit heeft nu te lang geduurd. We moeten terugslaan en de balans en performance die in de auto zit weer gebruiken. We kunnen die nu even niet vinden."

Sainz niet verrast

Voor Sainz voelt P7 als een teleurstelling, maar ook de Spanjaard zag het matige resultaat wel aankomen. "Dit is niet verrassend, zeker niet gezien de moeilijkheden die we op hogesnelheidsbanen hebben. Silverstone is de koning van de hogesnelheidscircuits. Het zou hoe dan ook een moeilijk weekend worden", aldus de meervoudig racewinnaar, die wel verwacht dat Ferrari er weer bovenop kan komen. "Vorig jaar hebben we laten zien dat we door het seizoen heen goed kunnen ontwikkelen. Deze winter lieten we dat opnieuw zien, want deze auto is constanter en beter. Maar het mag duidelijk zijn dat de recente stappen wat tegenvallen."