Formule 1 GP van Qatar

Charles Leclerc verklaart spin in Qatar na pijnlijke 'trage' dag voor Ferrari

Ferrari heeft werk aan de winkel na de eerste dag van de Grand Prix van Qatar in de Formule 1, na moeite te hebben gehad met het tempo

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:23

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Charles Leclerc sprak van een "heel, heel moeilijke" VT2 voor Ferrari tijdens de Grand Prix van Qatar in de Formule 1. Zijn vroege spin was een symptoom van een algemeen gebrek aan grip in de SF-26.

Na een al stille start in VT1 kwamen Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton in VT2 niet verder dan de zevende en achtste tijd, op een volle seconde van Mercedes-koploper Kimi Antonelli.

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Daarbij hielp het niet dat Leclerc vroeg in de sessie bij het uitkomen van bocht 7 hard spinde. Daarbij liep de vloer schade op, waardoor halverwege de sessie onderdelen moesten worden vervangen.

Leclerc legde uit dat hij zijn vloer eerder in de sessie al had beschadigd op de berucht hoge kerbstones van Lusail. Na zijn uitstap door de grindbak kwam daar extra schade bij, waardoor Ferrari de vloer volledig moest vervangen.

"Het was gewoon een heel, heel moeilijke sessie", legde Leclerc uit. "Mijn beste rondetijd was volgens mij mijn eerste ronde in VT2 en daarna konden we eigenlijk niet meer verbeteren. Natuurlijk hebben we niet zoveel ronden op de mediumbanden gereden, omdat we moesten stoppen voor reparaties door de vloerschade die ik op de kerbstones had opgelopen.

"Nadat ik de auto verloor, werd het waarschijnlijk nog erger. Daarom hebben we besloten de vloer te vervangen en dat heeft ons behoorlijk wat tijd gekost."

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Ferrari-sportief directeur Diego Ioverno verklaarde: "Na de spin was er duidelijke schade aan de vloer. We zagen het ook in de cijfers en hebben hem gezegd te stoppen. Het was niet te repareren, dus hebben we de vloer vervangen. Daarna was er nog wat kleine schade rond de auto, maar niets ernstigs."

Leclerc wilde de schade aan zijn vloer niet als excuus gebruiken voor het gebrek aan snelheid van het team. Dat bleek ook uit het tegenvallende tempo van Hamilton, die melding maakte van een gebrek aan grip aan de achterkant. "Eerlijk gezegd is dit niet eens de reden dat we langzaam waren. We waren gewoon heel langzaam, van de eerste ronde vanochtend tot de laatste ronde in VT2, en het is heel moeilijk te begrijpen wat de afwijkende factor is", erkende Leclerc.

Met de vele bochten waarin veel downforce nodig is, leek motorcircuit Lusail een baan waarop de Ferrari SF-26 competitief had kunnen zijn. Het team buigt zich nu over de data om vannacht oplossingen te vinden.

"Ik denk echt dat er een afwijkende factor is die we moeten vinden", vervolgde Leclerc. "Op dit moment kunnen we er alleen nog niet precies de vinger op leggen, maar we blijven werken om de situatie morgen om te draaien. Over het geheel genomen was het tempo gewoon heel, heel slecht. Met weinig brandstof, met veel brandstof, normaal gesproken is veel brandstof onze kracht, maar vandaag was er helemaal geen snelheid. Ik heb niet echt een idee wat we duidelijk beter kunnen doen om de situatie volledig om te keren."

Ferrari verloor Hamilton in de slotfase van een verlengde training ook door een probleem met de power unit. Omdat de zevenvoudig wereldkampioen voor de training echter met een oudere power unit reed en vannacht zou overstappen op een frisser exemplaar, was die uitvalbeurt volgens Leclerc geen grote zorg: "Ik denk niet dat dit een zorg is voor de komende sessies, omdat we met vrij oude power units rijden. Het is natuurlijk nooit fijn als een auto stilvalt, maar zo tegen het einde van het seizoen, met onze afstelling voor de vrije trainingen, was het een kwestie van tijd."

Hoewel Ioverno niet te veel wilde afleiden uit de zorgwekkende voorsprong van Mercedes, omdat de verhoudingen op vrijdagtrainingen altijd lastig te lezen zijn, gaf hij wel toe dat de Scuderia veel te analyseren heeft.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Vandaag lijkt Mercedes bijzonder snel, niet alleen vergeleken met ons, maar ook met de anderen", merkte hij op. "Dat kan allerlei redenen hebben: misschien werkt hun pakket hier nog beter dan in de rest van het seizoen, of misschien hebben ze andere keuzes gemaakt qua programma, motorstanden, brandstofniveau, wat dan ook.

"Ze lijken een stap voor te liggen op alle anderen. Wij gaan dieper kijken naar de data die we hebben, al is dat niet zoveel, en proberen te begrijpen wat we morgen beter kunnen doen."

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