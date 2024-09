Leclerc verklaart problemen met stuur na crash in VT1 Baku

Al vanaf de eerste meters op het glibberige stratencircuit van Baku zat Charles Leclerc er goed bij. De Monegask heeft hier al drie keer de pole-position veroverd, maar de Grand Prix heeft hij nog nooit gewonnen. Ook in de eerste vrije training oogde Leclerc snel, maar nog voordat er een halfuur gereden was, stond de Ferrari SF-24 in de muur van de beruchte bocht 15. "Daar valt niet veel over te zeggen", antwoordt Leclerc, gevraagd om zijn terugblik op die crash. "Ik remde iets te veel aan de rechterkant, de baan was nog steeds vuil en ik verremde me. Het was te laat om naar rechts te gaan, dus ik ging de muur in", lacht hij. "Het was geen geweldige start van het weekend, maar ik had nog steeds veel vertrouwen in de auto. [Op dat vlak] waren er geen problemen."

Die problemen waren er wel toen de tweede vrije training van start ging. De SF-24 was weer in orde, maar iets klopte er volgens Leclerc niet aan het gevoel in het stuur. Hij maakte op de boordradio melding dat naar links sturen zwaarder was dan naar rechts en dat het stuur dus niet goed afgesteld stond. Na enkele ronden besloot hij de pitstraat weer op te zoeken. "Ik ga niet verder met deze auto. Het is onmogelijk dat jullie dit niet in de data zien", klonk het op de boordradio. Na afloop van de tweede vrije training legt Leclerc uit dat dit het gevolg was van een nieuw onderdeel dat niet naar behoren werkte.

"Aan het begin van VT2 was er wel een probleem met de auto. Ik kwam naar binnen en we hebben dat specifieke onderdeel vervangen. Het had niks met die crash te maken", benadrukt Leclerc. "De monteurs hebben heel goed werk geleverd. We hadden gewoon een probleem met een nieuw onderdeel dat we op de auto hadden gezet. Ik zal niet te veel in detail treden, maar het leverde wel een vreemd gevoel in het stuur op. We hebben dat veranderd, gingen weer door en toen was het prima. Het was dus in orde, ik heb alleen niet zo veel ronden gereden als ik wilde. Ik ben hoopvol over deze vrijdag, we waren hoe dan ook competitief." Zorgen dat dit probleem terugkeert, zijn er niet bij Leclerc, die aangeeft dat het na het vervangen van het onderdeel weer goed ging. "We zullen het ook gewoon zo houden, dat veranderen we normaliter niet zo vaak", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

Video: De crash van Leclerc in VT1 in Baku

Bekijk: Charles Leclerc crasht tijdens VT1 Baku

Dicht bij elkaar

Op het circuit van Baku heeft Leclerc vaak bewezen heel snel te zijn, maar hij heeft dat nog nooit weten om te zetten in de zege. Leclerc was aan het einde van de dag wel de snelste en dat biedt perspectief voor Ferrari. "Het zit heel dicht bij elkaar", stelt Leclerc vast. "Maar met de verschillende motorstanden is het ook heel lastig [te beoordelen]. Ik vind dit circuit leuk en we zijn hier in het verleden behoorlijk snel geweest, maar dat betekent niet dat het morgen ook zo zal zijn. We moeten dus nog steeds aan de auto werken en we hebben nog genoeg te verbeteren." Ook het rijden zelf kan volgens Leclerc, die aangeeft te veel fouten te hebben gemaakt, beter. "Maar we zijn snel en dat is een goed teken. Hopelijk zit er morgen nog meer in."