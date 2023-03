Leclerc verklaart waarom hij geen tweede run deed in Q3 F1 Bahrein

Ferrari wist zich in de vrije trainingen nog niet helemaal aan het front te melden, maar in de kwalificatie liet de Scuderia zien dat het in 2023 opnieuw een snelle bolide heeft gebouwd. In zowel Q1 als Q2 werd de snelste tijd van de sessie gereden door een SF-23. Charles Leclerc ging met de snelste tijd door naar Q3 en opende in dat beslissende segment met de tweede tijd in de eerste run. De Monegask had nog een nieuwe set softs over en leek zich ook voor te bereiden op een beslissende run, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. De reden daarachter was geen technisch probleem, maar juist een tactische overweging met het oog op de race.

"Nee, er was geen probleem. Ik denk dat we meededen in het gevecht om pole en dat was een prettige verrassing, want na de lastige test had ik dat eerlijk gezegd niet verwacht", vertelde Leclerc direct na afloop van de kwalificatie, die hij uiteindelijk afsloot op de derde positie. "Na de vrije trainingen hebben we nog snelheid gevonden voor de kwalificatieronde, dus dat was geweldig. We moeten echter in gedachten houden dat we qua raceruns ietwat in het nadeel lijken ten opzichte van Red Bull. En ik denk dat het beter is dat we met nieuwe banden vanaf de derde plek starten, dan dat we verder naar voren staan met gebruikte banden. Ik weet echter niet of we pole hadden kunnen pakken, maar het was close geworden."

Vraagtekens over hoeveel winst nieuwe set softs oplevert in race

Leclerc moest de Red Bull-coureurs voor zich dulden in Q3, maar slaagde er wel in om teamgenoot Carlos Sainz en de snelle Fernando Alonso achter zich te houden. Daarnaast wist ook Mercedes zich in de eerste fase van de kwalificatie nog goed van voren te laten zien. De verschillen waren klein, maar gaat dat zondag in racetrim opnieuw zo zijn? "Ik hoop dat het zo is", aldus Leclerc. "Aston Martin was echt heel snel en Mercedes in diverse fases van de kwalificatie ook. En wij staan veel dichterbij dan we hadden verwacht, dus het beeld voor de toekomst is rooskleurig. Het maakt de Formule 1 denk ik veel spannender en dus kijk ik al uit naar de rest van de races."

Nadat de goede kwalificatie van Leclerc voor hemzelf ietwat als een verrassing kwam, is de vraag hoe Ferrari zich houdt tijdens de race. In de tweede vrije training maakte Red Bull de beste indruk met hun lange runs, terwijl Alonso dichtbij kon blijven in zijn Aston Martin. De Ferrari's leken iets meer moeite te hebben, al vindt de Monegask dat het de goede kant op gaat. "Laten we zeggen dat de raceruns nog een beetje een zwakke plek lijken te zijn. Het hebben van een nieuwe band gaat ons morgen helpen, maar ik weet niet in hoeverre het beeld daardoor verandert", aldus Leclerc. "Het gaat in ieder geval de goede kant op."

Video: Leclerc stapt vroegtijdig uit in Q3 om banden te sparen