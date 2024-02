Na de presentatie van de nieuwe SF-24 op dinsdag mochten Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc meteen plaatsnemen achter het stuur voor een paar rondjes over het eigen testcircuit Fiorano. Laatstgenoemde vertelde op voorhand al dat de simulatorwerk op de fabriek positieve ontwikkelingen aantoonde, maar dat het nog te vroeg is om te concluderen dat de werkelijke auto correleert met deze prognose.

Zie hier de beelden van de test op Fiorano: Formule 1 Beeld: Ferrari F1 stuurt SF-24 na presentatie direct het asfalt op

Na het afleggen van de eerste paar rondes was de Monegask wederom positief. “Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar na drie of vier rondjes niet echt blij was met hoe de auto zich gedroeg”, onthult de 26-jarige coureur. “De auto was heel, heel lastig om te rijden. Dit jaar voelt de auto gezonder en heeft het een betere uitgangspositie.”

Tegelijkertijd realiseert de vijfvoudig Grand Prix-winnaar zich dat hij pas enkele kilometers heeft afgelegd en nog niet heeft kunnen pushen. “Anderzijds wil ik benadrukken dat dit nog niks zegt over hoe competitief de auto is. Als andere teams namelijk een grotere stap in rondetijd dan wij hebben gezet, dan rijdt het alleen makkelijker, maar is het niet snel genoeg. Het is dus lastig om te zeggen hoe competitief we zullen zijn. Wel kan ik zeggen dat ik dit jaar een beter gevoel had dan vorig jaar.”

Leclerc voorspelt - op basis van zijn ervaringen - wanneer de verwachtingen van het komende seizoen kunnen worden vastgesteld. “Als ik terugkijk naar vorig jaar denk ik dat je altijd twee of drie races moet wachten voordat je inziet hoe sterk je pakket is op verschillende soorten circuits”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Soms kan je namelijk op het ene circuit een heel sterk pakket hebben en dan kom je op een ander circuit aan en je hebt het ineens een stuk lastiger. We moeten altijd twee of drie races wachten voordat je een oordeel kan vellen over de verwachte prestaties van het komende seizoen. Dan zie je de auto namelijk in verschillende condities, zoals wind, temperatuur en circuit layouts”, legt hij uit.

“Vorig jaar hadden we een probleem met de balans, die vooral was gelinkt aan de weersomstandigheden. De auto was vooral heel gevoelig voor verschillende windsnelheden, maar ook voor de temperatuur van zowel de omgeving als de baan. Dit had waarschijnlijk meer invloed op de race pace dan de kwalificatie pace. Als rijders moeten we belangrijke feedback aan het team geven, aangezien deze zaken lastig zijn uit te zoeken op de data.”