Het is voor Ferrari nog geen geweldig seizoen. De Scuderia staat vierde bij de constructeurs en zit Aston Martin op de hielen, maar het ontbreekt vooralsnog aan een overwinning. Charles Leclerc stond al meerdere keren op het podium, teamgenoot Carlos Sainz behaalde met de vierde plaats in Bahrein zijn beste resultaat. De relatie tussen de Ferrari-teamgenoten leek dit seizoen wat bekoeld, wat mede doorschemerde op de boordradio.

In Australië was Leclerc niet blij dat hij niet de slipstream kreeg van Sainz terwijl dat wel de bedoeling was. In Oostenrijk verzocht Sainz al vroeg in de race om Leclerc van positie te laten wisselen, maar kreeg geen gehoor. In de Grand Prix van Groot-Brittannië waren beide coureurs niet blij in de kwalificatie. Leclerc was boos nadat Sainz hem inhaalde net voordat hij ging aanzetten voor zijn snelle ronde terwijl de Monegask voor die sessie prioriteit had gekregen. Sainz vond het op zijn beurt niet echt kunnen wat het team van hem vroeg, aangezien hij daardoor zijn 'bandentemperatuur moest opofferen'.

De onenigheden op de boordradio hebben geruchten op sociale media aangewakkerd dat de relatie tussen de Ferrari-teamgenoten bekoeld is geraakt. Leclerc verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen. "Ik ben behoorlijk actief op sociale media, dus ik zie wat er allemaal gezegd wordt", zegt Leclerc in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik denk dat dit gebeuren met Carlos buiten proportie is opgeblazen. We hebben een geweldige band", benadrukt de Monegask, die sinds 2019 voor het team uit Maranello rijdt. "Buiten de auto weten we hoe we moeten samenwerken en we kunnen het heel goed met elkaar vinden omdat we veel interesses delen. Tegelijkertijd is er veel concurrentie tussen ons. Maar we zitten in de Formule 1 en ik hou van deze sport vanwege de concurrentie. Het is geweldig om dat te hebben."

Leclerc stelt daarnaast dat fans niet te veel in die gefrustreerde boordradioberichten moeten lezen, aangezien dat vaak in de heat of the moment gebeurde. "Soms is er via de radio een beetje discussie over bepaalde situaties", legt hij uit. "Maar dat is gewoon omdat we competitief zijn en we allebei het best mogelijke resultaat willen behalen. Dat is normaal." Leclerc vermoedt bovendien dat deze berichten meer onder het vergrootglas komen te liggen omdat zij voor Ferrari rijden en in de spotlights staan. "Waarschijnlijk meer dan anderen", meent Leclerc. "Maar dat is prima. Uiteindelijk weten we binnen het team dat we een goede band hebben en dat we naar dezelfde doelen toewerken."