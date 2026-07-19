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Leclerc verdiende een zwart-witte vlag vanwege de botsing, benadrukt Piastri

Leclerc kwam weg met een botsing met Piastri, omdat de wedstrijdcommissarissen oordeelden dat de bocht aan hem toebehoorde en hij gewoon de racelijn volgde, maar de Australiër is het daar niet mee eens

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri heeft zijn ongenoegen geuit over het besluit van de wedstrijdcommissarissen van de Grand Prix van België om Charles Leclerc niet eens een waarschuwing te geven na hun botsing tijdens de Formule 1-race van zondag.

Leclerc en Piastri vochten in de achtste ronde om de derde plaats toen de McLaren-coureur zijn auto aan de buitenkant van de Ferrari positioneerde bij het binnenkomen van de remzone bij Les Combes. De linkerachterband van Leclerc raakte echter het rechtervoorwiel van Piastri, waardoor de bodemplaat van de MCL40 beschadigd raakte, maar de wedstrijdcommissarissen besloten geen actie te ondernemen.

„Bij het naderen van bocht 5 schoof auto 81 naar buiten om auto 16 in te halen“, aldus het rapport van de FIA-wedstrijdcommissarissen. “Auto 81 overlapte auto 16 enigszins, maar de vooras van auto 81 bevond zich niet vóór de vooras van auto 16 en er was geen mogelijkheid voor auto 81 om vanuit die positie een inhaalmanoeuvre te voltooien.

„Volgens de vaststelling van de stewards heeft auto 16 auto 81 niet opzettelijk van de rand van het circuit verdrongen. Auto 16 volgde de racelijn vóór de ingang van bocht 5 door iets naar links te bewegen om ruimte te maken voor bocht 5, waarna er zijdelings contact plaatsvond tussen de twee auto’s.

“Gezien de omstandigheden hebben de stewards besloten geen verdere maatregelen te nemen.”

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Piastri was zich misschien niet volledig bewust van de redenering van de stewards toen hij na de race met de media sprak, maar hij deelde hun standpunt duidelijk niet.

„Vanuit mijn positie reed ik op de witte lijn en werd ik ingeklemd,” vertelde de Australiër. „Ik denk dat we allereerst veel geluk hebben gehad dat er geen grotere crash is gebeurd, want, weet je, we raakten elkaar met de wielen aan het begin van de remzone.

“Maar ik weet niet echt waar ik heen had moeten gaan, dus het feit dat er geen... Ik zeg niet dat er per se een straf moest komen, maar op zijn minst een zwart-witte vlag of iets dergelijks, want als we denken dat dat oké is… Ik bedoel, het is één ding dat er zo’n contact plaatsvindt, maar alleen al de prikkel om te weten dat je iedereen de absolute minimale ruimte kunt laten en ermee wegkomt, dat is niet de prettigste situatie, denk ik.”

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Volgens zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya had Leclerc volgens de regels het recht om Piastri „absoluut de minimale ruimte“ te laten, zoals laatstgenoemde het formuleerde. De Colombiaan vertelde F1 TV dat Piastri sowieso lang niet dichtbij genoeg was om raceruimte te verdienen.

“Aangezien [Leclerc] ver genoeg voorop ligt, weet je wel, als je die positie hebt, snap je wat ik bedoel; als je de inhaalauto bent, moet je ernaast rijden, op zijn minst tot aan de spiegel – de band moet minstens ter hoogte van de spiegel van de coureur zijn – zodat de andere coureur je ruimte respecteert,” overpeinsde Montoya.

“Weet je wat het probleem is? De inhaalruimte is één autobreedte, en toen ze contact [hadden], was die autobreedte er nog steeds. Het was krap, maar er was ruimte. Dat is het probleem. De regel zegt niet dat je een autobreedte plus 20 inch moet geven zodat ze elkaar niet raken. De regel zegt dat het een autobreedte is.

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya

Foto door: Erik Junius

“Het is dus echt een grijs gebied, en kom op, laten we eerlijk zijn, waar ging hij in vredesnaam heen? En dan ook nog eens een halve auto achter hem vlak voor het remmen. Als je in positie bent, val je aan. Maar daar?”

Leclerc reed vervolgens 13 ronden aan de leiding, dankzij een gelukkig getimede virtuele safety car-interventie, en eindigde als tweede achter Kimi Antonelli, terwijl Piastri uiteindelijk op de vijfde plaats eindigde met een slecht tempo aan het einde van elke stint. De schade door de eerdere botsing met e kostte hem twee tot drie tienden per ronde, aldus McLaren.

“Tijdens de eerste stint speelde de schade volgens mij een grote rol, want ik verloor behoorlijk wat downforce en dat had een flinke invloed op de balans van de auto. Daardoor had ik het vanaf dat moment erg moeilijk, totdat we de voorvleugel konden vervangen en dat een beetje konden compenseren,” legde Piastri uit.

“Ik denk dat de tweede stint er een stuk beter uitzag toen Lewis eenmaal voor me reed. De auto was lastig te besturen in schone lucht, en toen Lewis eenmaal voor me reed en ik in de zware slipstream zat, werd het weer ongelooflijk zwaar. Toen ik eenmaal anderhalve tot twee seconden achterop raakte, stabiliseerde het tempo zich weer. Maar zelfs toen was de auto nog steeds beschadigd, dus dat speelde zeker mee. Ik ben het er wel mee eens dat we er aan het begin van de stints erg competitief uitzagen en aan het einde misschien niet helemaal zo goed.”

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording

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