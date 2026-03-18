De auto's zijn dit jaar compleet anders dan voorheen: het chassis is wendbaarder en genereert minder downforce, terwijl de krachtbron sterker afhankelijk is van elektrische energie, met een bijna 50-50-verdeling ten opzichte van de verbrandingsmotor.

Dat heeft invloed gehad op hoe de races eruitzien in de eerste twee rondes van 2026 – Australië en China – met meer wiel-aan-wielgevechten door het zogenoemde 'jojo-effect'. Tijdens de Grand Prix van China gebeurde het bijvoorbeeld vaak dat een coureur iemand inhaalde in de haarspeldbocht van bocht 14, om vervolgens op het rechte stuk langs de pits weer ingehaald te worden, waarna de strijd zich de rest van de ronde voortzette.

Max Verstappen is hier duidelijk geen fan van en stelde dat mensen die hiervan genieten "racen niet begrijpen". Ook Lando Norris, Carlos Sainz en Esteban Ocon delen vergelijkbare opvattingen. Wat hen vooral tegenstaat, is de grotere afhankelijkheid van batterijmanagement. Coureurs die vooraan vechten – met name die van Mercedes en Ferrari – zijn juist positiever over de nieuwe regels.

"Ik geniet ervan en vanuit de cockpit voelt het niet zo kunstmatig", zegt Charles Leclerc. "Natuurlijk heb je van die inhaalacties die wél kunstmatig aanvoelen, bijvoorbeeld wanneer iemand een fout maakt met het batterijgebruik en die volledig leegtrekt, waardoor er een enorm snelheidsverschil ontstaat."

"Maar ik heb het gevoel dat we allemaal steeds beter begrijpen waar we geen risico moeten nemen en waar we juist wél kunnen aanvallen. Dat zorgt voor interessante inhaalmogelijkheden. Ik denk dat we dat vandaag goed hebben gezien."

Leuk duel met teamgenoot Hamilton

Wat zondag ook duidelijk werd, waren de wiel-aan-wielgevechten door het bochtencomplex van bocht 6 tot en met 9 in Shanghai – iets wat eerder nauwelijks te zien was. Daaronder viel ook het voortdurende gevecht tussen Leclerc, zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton en Mercedes-coureur George Russell, die constant streden om de posities twee tot en met vier.

Hoewel Leclerc uiteindelijk naast het podium greep, verlaat hij China toch met een positief gevoel, mede omdat hij het circuit vaak als een van zijn lastigste beschouwt. "Ik heb er echt van genoten", geeft de Monegask aan. "Ik weet niet zeker of je van het team hetzelfde antwoord krijgt, maar ik heb er echt van genoten."

"Eerlijk gezegd zijn deze auto's voor het racen zelf eigenlijk best leuk en ja, het was gewoon een toffe race. Uiteindelijk was Lewis gewoon sterker en ik ben blij voor zijn podium. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik zelf het podium misliep, maar ik weet dat ik alles heb gegeven en uiteindelijk was Lewis dit weekend gewoon sterker."

"Het was een heel eerlijk gevecht, zwaar maar eerlijk, wat mooi was. En er zit ook veel tactiek in vanuit de cockpit, wat echt interessant is. Er was natuurlijk die strijd om wie de inhaalactie in de laatste bocht zou plaatsen en we remden allebei heel vroeg. De manier waarop je de energie inzet en beheert maakte het een leuke race."

Hoewel Leclerc positief spreekt over de nieuwe regels, vindt hij wel dat de kwalificatie verbeterd moet worden, omdat die coureurs minder beloont die echt op de limiet rijden. "Het zijn niet meer die auto's met extreem veel downforce zoals we vroeger hadden", legt hij uit. "Er zijn een paar dingen waar we natuurlijk naar moeten kijken om het in de kwalificatie weer wat meer Formule 1-achtig te maken, want ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt. Maar ik weet dat de FIA eraan werkt en hopelijk vinden we daar een oplossing voor."