Leclerc verbaasd over "zeer vreemde" stap van Ferrari tijdens zwaar Oostenrijkse GP-weekend

Ferrari Formula 1-coureur Charles Leclerc zegt dat hij zeer verrast was dat hij McLaren voorbijstreefde als naaste rivaal van Mercedes tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl de Scuderia er vrijdag verloren uitzag.

Leclerc had met name moeite met de wegligging van zijn onlangs geüpgradede SF-26 in FP2, nadat hij zijn auto in FP1 had afgestaan aan rookie-coureur Dino Beganovic. De Monegaskische coureur meldde dat de auto met alle vier de wielen gleed door de snellere bochten van de Red Bull Ring in de verzengende hitte van Spielberg. In de kwalificatie kwamen beide Ferrari's tot leven, met Leclerc en Hamilton op de tweede en derde plaats achter Mercedes' polesitter George Russell, al profiteerden ze ervan dat de tweede Mercedes van Kimi Antonelli per ongeluk zijn laatste ronde afbrak.

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Maar cruciaal was dat Ferrari op zaterdag McLaren met anderhalve tiende versloeg, waarmee het competitieve beeld van vrijdag werd omgedraaid.

"Het is heel vreemd, want gisteren was een heel zware dag voor het team," zei Leclerc nadat hij tweede was geworden, 0,236s achter pole. "We hadden het als team erg moeilijk en vandaag hebben we een grote stap vooruit gezet. We hadden niet verwacht vóór de McLarens te staan en dicht bij Mercedes te zitten, dus dat is een goede verrassing.

"We hebben eigenlijk best veel veranderd. Geen grote stappen, maar overal een beetje. Uiteindelijk maakte dat een behoorlijk groot verschil. "Wat de race zelf betreft, denk ik dat we met de auto een stap vooruit hebben gezet voor morgen. Of dit genoeg zal zijn om Mercedes uit te dagen, betwijfel ik. Maar als er een kans is, zal ik alles doen om die te grijpen."

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Eric Le Galliot

Leclerc was vooral verrast dat hij tweede was in de kwalificatie, omdat hij zich nog steeds niet helemaal comfortabel voelt om de bochten zo hard aan te vallen als hij wil, nadat hij in Barcelona was overgestapt op Hamiltons remconfiguratie.

"Na Monaco zijn er veel dingen veranderd en het gevoel was beter in Barcelona," legde hij uit. "Het is nog steeds niet waar ik wil zijn.

"In de kwalificatie voelde ik me niet zo zelfverzekerd als in het verleden, toen ik er gewoon vol voor ging en precies wist wat de auto zou doen. Dat is niet het gevoel dat ik op dit moment heb. En daarop wil ik me focussen."

Hamilton waardeerde de ommekeer van zijn team gedurende de nacht, die volgens hem Ferrari's achterstand op Mercedes op het korte Oostenrijkse circuit halveerde.

"Deze jongens zijn het grootste deel van het weekend zes tienden sneller geweest dan wij," waarschuwde de zevenvoudig wereldkampioen nadat hij zich drie tienden achter Russell had gekwalificeerd. "We hebben het gat vannacht verkleind tot drie tienden. Maar we staan vandaag nog steeds drie tienden achter, of twee en een beetje, dus het wordt heel moeilijk om ze morgen uit te dagen."

Ferrari bracht verdere aerodynamische verfijningen mee naar Oostenrijk na zijn grootschalige wijzigingen in Barcelona. Bovendien introduceerde het ook een motorupgrade en voerde het in FP1 aerodynamische tests uit, zowel met als zonder zijn uitlaatvleugel, als experiment voor toekomstige evenementen.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Teambaas Fred Vasseur suggereerde dat het aantal bewegende delen ervoor zorgde dat Ferrari vrijdag "een beetje de weg kwijt" raakte, maar prees het herstel van zijn team, zowel langs de baan als vanuit het remote operations team in Maranello.

"We hadden een moeilijke FP1, FP2, denk ik ook omdat we het gebruikten als een rookie-FP1," zei Vasseur tegen Sky. "We hadden enorm veel onderdelen te testen voor dit weekend en voor volgend weekend. En het was een heel, heel drukke vrijdag voor ons.

"Uiteindelijk waren we misschien een beetje de weg kwijt. Maar we hebben goed werk geleverd in de fabriek, goed werk op het circuit om bij te benen. En vanaf vanochtend waren we waarschijnlijk in een iets betere vorm."