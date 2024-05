Charles Leclerc was het hele weekend al snel geweest in Monaco en dus kwam de pole – de 24ste in zijn Formule 1-carrière – niet helemaal uit de lucht vallen. De tijd van 1.10.270 daarentegen was er één om in te lijsten enn thuis aan de muur te hangen. Leclerc was slechts een tiende langzamer dan de snelste pole-tijd ooit op het Circuit de Monaco, een 1.10.166 van Lewis Hamilton in 2019.

Na afloop was de 26-jarige coureur uiteraard bijzonder blij met het resultaat van de kwalificatie. "Dat was heerlijk", verzuchtte Leclerc in de microfoon van F1TV. "Het gevoel na zo'n kwalificatie, na zo'n ronde is altijd erg speciaal, helemaal hier. Ik ben ontzettend blij met dit rondje." Echter, hoewel hij massaal door het publiek werd bejubeld en de schepen in de haven hun hoorns lieten horen, kan de vlag nog niet uit.

"Ik weet uit ervaring dat kwalificeren hier niet alles is", doelde Leclerc op zijn poles van 2021 en 2022, die niet uitmondden in goede raceresultaten. "Het helpt natuurlijk wel bij de race van zondag, maar alles moet op zondag samenkomen en dat hebben we in de afgelopen jaren niet voor elkaar gekregen. We zijn nu echter een veel sterker team en zitten in een veel betere positie, dus ik ben ervan overtuigd dat we morgen iets groots kunnen doen. De overwinning is het doel."

Fans van Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, op een balkon Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc hoopt op Sainz

Oscar Piastri staat naast Leclerc op de eerste startrij, maar de Monegask hoopt dat zijn teammaat Carlos Sainz vanaf P3 te hulp kan komen. "Ik heb een goede start nodig. Ik moet goed weg zijn van de startgrid en als we dat eenmaal voor elkaar hebben dan hoop ik dat Carlos ook een goede start heeft en me in de eerste bocht kan volgen. Als we bij het uitkomen van bocht 1 eerste en tweede liggen dan kunnen we de race als team beheersen. Dat zou het ideale scenario zijn. Maar hoe dan ook, we moeten die zege nu eens thuisbrengen."