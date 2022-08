“Ja, ik had het nodig”, reageert Charles Leclerc op de vraag of hij aan vakantie toe was na de Hongaarse Grand Prix. Daar deed Leclerc mee om de overwinning tot zijn team hem naar binnen haalde voor de hardste compound. Dat was een grote fout. Leclerc bakte er niets meer van en kwam uiteindelijk op de zesde plek aan de meet. Max Verstappen vergrootte de Italiaanse pijn door de race nog eens te winnen en zo met een voorsprong van tachtig punten op vakantie te gaan. “Het eerste deel van het seizoen zat vol hoogte- en dieptepunten”, gaat de aanvoerder van Ferrari verder. “Veel emoties, een opeenstapeling van emoties en dat zorgde ervoor dat ik wel aardig vermoeid was. Ik was blij met de vakantie en heb drie weken de tijd genomen om te herstellen en tijd door te brengen met vrienden.”

De tactische misser in Hongarije was niet de enige fout van Ferrari. De Monegask heeft dit seizoen ook al drie nulscores achter zijn naam. Tijdens de zomerstop heeft Leclerc intensief contact gehad met Ferrari om aan te dringen op verdere verbeteringen. Hij denkt dat het team naar aanleiding van die evaluatie zal groeien. “Na Hongarije hebben we gezeten en gekeken naar wat we deden. Ik weet zeker dat we daarvan geleerd hebben. In 2020 en 2021 hebben we als team erg nauw samengewerkt en ik denk dat het ons helpt met het niveau waar we nu op zitten qua prestaties. Dat proberen we nu ook te doen.”

"Ik geloof nog in het kampioenschap"

In het overgrote deel van de Formule 1-paddock wordt het kampioenschap al aan Verstappen toegeschreven. De Nederlander geeft normaal gesproken geen tachtig punten weg. Maar hoe kijkt Leclerc daarnaar? “We moeten het per race bekijken en elke kans grijpen die we in de resterende negen races krijgen”, aldus Leclerc. “Ik geloof nog steeds in het kampioenschap, al wordt het een hele moeilijke klus. We zullen tot het eind blijven vechten.” Ferrari heeft wel een aantal races aangekruist waar het op papier sterker is. Volgens Leclerc is het vooral zaak om zo weinig mogelijk fouten te maken. “Het gaat erom wie het perfecte weekend kan samenstellen. Het verschil tussen Red Bull en Ferrari is heel klein, soms zijn wij iets sterker en soms staan zij er iets voor. Nu doet ook Mercedes mee en dat is mooi, maar het team dat de meeste goede weekenden kan hebben zal uiteindelijk winnen. Dat is het verschil tussen de beide teams.”

De herstart van het Formule 1-seizoen vindt dit weekend plaats op Spa-Francorchamps, waar Leclerc in 2019 zijn eerste overwinning behaalde. “Het is voor mij een heel speciaal circuit. De eerste overwinning is voor elke coureur speciaal, ik haalde ‘m hier in vreemde omstandigheden met wat er op zaterdag gebeurd was met het overlijden van Anthoine [Hubert]. Het is een circuit waar ik heel graag race, hopelijk kunnen we dit weekend weer voor een geweldig resultaat gaan.”