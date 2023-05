Leclerc: Updates zouden stap in de juiste richting moeten zijn

Na tot dusver alleen kleine aanpassingen aan de wagen te hebben gedaan komt Ferrari in Miami met de eerste grote verbeteringen voor de SF-23. “We komen in Miami met updates voor de auto, evenals in de races erna. We zullen zien hoe de auto reageert op die updates”, deelde teambaas Frederic Vasseur bij de vorige race in Baku mee. “De update is één ding, maar hoe je alles uit die update haalt, is weer een tweede.”

“Het zou een stap in de goede richting moeten zijn”, laat Charles Leclerc in Miami weten als hem gevraagd wordt naar de upgrade. “Ik denk niet dat het genoeg zal zijn om met Red Bull te kunnen vechten. Maar ik weet zeker dat het de goede kant op gaat.”

Leclerc scoorde vorige week in Azerbeidzjan zijn eerste pole-position van het jaar, waarna hij op zondag derde werd in de Grand Prix. Op zaterdag was hij ook de snelste in de sprint shootout, waarna hij in de sprintrace als tweede eindigde. “Ja, dat was goed”, blikt Leclerc terug. “Nadat de eerste drie races erg slecht waren verlopen. We hadden heel veel pech in Bahrein, waar we derde lagen tot we een technisch probleem kregen en gelijk een straf opliepen voor de tweede race. En in Australië was er een DNF door het incident met Lance. Dus het seizoen had niet slechter kunnen beginnen.“

“Maar in Azerbeidzjan liep alles gesmeerd“, vervolgt de Ferrari-coureur, die na vier races zesde staat in de WK-stand. “We scoorden daar onze eerste pole van het jaar, wat geweldig was. Het liet zien dat we een hele sterke auto hebben, vooral in de kwalificatie. Maar de race legden onze zwakke plekken bloot. We moeten nog aan onze race pace werken, want in de wedstrijd is Red Bull momenteel veel te sterk voor ons.”

Formule 1 saai?

Red Bull heeft op de zondagen een dermate sterke auto dat de concurrentie er niet aan te pas komt. Het team uit Milton Keynes heeft dit seizoen tot dusver alle races gewonnen, waardoor er al gesproken wordt van een saai F1-seizoen.

Gevraagd naar wat hij van dergelijke uitspraken vindt, antwoordt Leclerc: “Nou, ik zal mijn best doen om het niet saai te maken! Maar het is aan het einde van een dag een sport en net als in elke andere sport heb je soms dat één team het gewoon beter doet dan de anderen. En op dit moment is dat het geval met Red Bull. We werken echter keihard om het gat met Red Bull te dichten, net als dat alle anderen dat proberen te doen. Over een ronde kunnen we ze misschien al een beetje uitdagen, maar in de races is dat iets moeilijker. Als er zich een kans aandient, zal ik echter mijn best doen om het spannender te maken.”