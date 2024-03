Leclerc tweede in F1-race Australie: "Vooral goed voor het team"

Na het vroeg wegvallen van Max Verstappen heeft Ferrari een dubbelzege in de Formule 1 Grand Prix van Australië geboekt. Carlos Sainz nam in de openingsfase de leiding in handen en gaf die niet meer af, Charles Leclerc moest wat harder werken voor zijn P2. Na afloop van de race is laatstgenoemde coureur blij, en dan vooral voor zijn team. "Het voelt goed, vooral voor het team. We zijn sinds Bahrein 2022 niet meer eerste en tweede geworden. Aan dat moment hebben we nog goede herinneringen", begint Leclerc voor de podiumceremonie aan. Tijdens de GP van Bahrein in 2022 won Leclerc, voor Sainz. "Het is fantastisch dat ons dit gelukt is."

Zoals gezegd moest Leclerc zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Sainz. Leclerc geeft toe dat zijn collega in Australië het hele weekend beter was. "Carlos was fantastisch. Hij is net terug van zijn blindedarmontsteking en reed een fantastische race", vertelt de 26-jarige, die zijn eigen kansen voor de zege naarmate de race vorderde zag verdwijnen. "Ik had het moeilijk in de tweede stint, op de eerste harde band. Ik kon de banden niet goed managen. Dat ging in de tweede stint op de hards al wat beter."

Toen eenmaal de achterstand op Sainz groter werd, zag Leclerc dat een aanval op zijn teamgenoot niet haalbaar was. "Dat had te maken met de eerste pitstop. We moesten toen in de verdediging en wat eerder stoppen [dan gepland]", legt de meervoudig racewinnaar uit. "Vanaf dat moment was Carlos heel snel. Ik had het ook lastig met de banden. Na de eerste stop was het voor mij duidelijk."

Ook met een goed getimede pitstop vraagt Leclerc zich af of een zege er in zat. "Carlos was het hele weekend goed, in de kwalificatie en in de race. Hij verdient de overwinning", looft de Ferrari-man. "Ik ben heel blij voor hem en voor het team. Dit zijn belangrijke punten. We kwamen hier dit weekend naartoe en toen zeiden we al dat we voor de maximale score zouden gaan. Op dat gebied konden we het niet beter doen."