Vijf races geleden stond Ferrari er nog goed bij. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc had een Formule 1-race gewonnen en de tweede plek in het constructeurskampioenschap was stevig in handen. Een paar maanden verder ziet de wereld er heel anders uit. Op een P3 van Sainz in Oostenrijk na is er geen podiumplaats meer gescoord en de Italiaanse renstal is de tweede plek in het WK verloren aan McLaren. Ook in Hongarije zat de formatie in Maranello niet echt in het gevecht voor de podiumplekken en was P4 van Leclerc de maximale score.

Leclerc is na afloop realistisch over de kansen in de komende races. "Als de auto blijft zoals hij nu is, dan denk ik het niet [dat we kunnen winnen]", begint de Monegask. "Monaco was een heel specifiek circuit en daar waren we wel snel, maar dat betekent niet dat we dat ergens anders in het seizoen ook zijn. Ik denk dat we op papier nergens meer de favoriet zijn."

Toch was Leclerc best te spreken over de vierde plek. Voorafgaand aan de race had hij namelijk de vierde plek niet verwacht. "Ik had het gevoel dat de pace best sterk was, maar in Boedapest is het heel lastig inhalen. De eerste en tweede stint waren heel sterk", vertelt de Ferrari-man. "De laatste stint was wat lastiger, want we hadden een oude mediumband en Max had wel nieuwe banden. De race was lastig, maar de snelheid was aanwezig. Dat was goed, maar ik krijg hier geen voldoening van. Over het algemeen komen we in de kwalificatie snelheid tekort en dat kost ons terrein ten opzichte van de concurrentie."

Sainz had al gedacht dat McLaren P2 zou pakken

Carlos Sainz eindigde de race op een zesde plek. Hij is teleurgesteld dat Ferrari nu niet meer tweede bij de constructeurs staat, maar hij had het al verwacht. "Het was gezien onze pace en de pace van McLaren een kwestie van tijd", verzucht de Spanjaard na afloop van de race. "Het gebeurde ook op een dag dat zij met gemak een 1-2 pakten en wij het met P4 en P6 moesten doen. Dat was de vorige vier of vijf races min of meer hetzelfde. We moeten hard aan de slag, het is aan ons om een pakket te introduceren waarmee we het gevecht met de McLaren aankunnen."

Video: Samenvatting van de F1-race in Hongarije