Leclerc: Topsnelheid Red Bull maakt thuisrace moeilijk voor Ferrari

In het eerste deel van het Formule 1-seizoen 2022 kon Ferrari nog heel aardig partij bieden aan Red Bull Racing, maar in de laatste races voor de zomerstop nam de Oostenrijkse formatie - en in het bijzonder Max Verstappen - afstand van de concurrentie. Op het razendsnelle Spa-Francorchamps was Verstappen na de zomerstop winnaar, waarna verwacht werd dat Ferrari zou kunnen antwoorden op het bochtige Circuit Zandvoort. Dat bleek niet het geval, want ook de GP van Nederland werd uiteindelijk een prooi voor de WK-leider. Verstappen heeft daardoor met nog zeven races voor de boeg een voorsprong van 109 punten op Charles Leclerc.

De Ferrari-coureur moet nu echt punten gaan goedmaken om nog een kans te houden op de wereldtitel, maar hij weet dat dit geen eenvoudige klus wordt tijdens de Italiaanse GP. Met veel lange rechte stukken lijkt Monza namelijk op het lijf van Red Bull geschreven. "Ik denk dat het weekend een beetje lastig gaat worden, op papier gaat het in ieder geval een moeilijk weekend worden. We verwachten dat Red Bull hier sterker is", erkent Leclerc dan op de donderdag in Monza. "De karakteristieken van het circuit passen niet echt bij onze auto. Maar we hebben dit jaar al positieve en negatieve verrassingen gehad, dus hopelijk kunnen we onszelf ditmaal weer eens positief verrassen door beter te presteren dan we verwachten."

Leclerc weet dat Ferrari dit jaar in de bochten iets sterker is dan Red Bull, maar hij vreest dat de winst in de bochten op Monza niet voldoende gaat zijn om het verlies op de rechte stukken te compenseren. "Vooral in de vergelijking met Red Bull zijn we langzamer op de rechte stukken, want dat is consistent het hele jaar al zo. Dit jaar is hun snelheid op de rechte stukken hun grootste kracht. Wij lijken iets sneller te zijn in de bochten, maar op circuits als deze is dat niet genoeg om het voordeel dat zij in de bochten hebben goed te maken", aldus de Monegask. "Zo gaat het dit weekend denk ik zijn in vergelijking met Red Bull. In vergelijking met Mercedes is het moeilijk om voorspellingen te doen dit weekend, want zij hebben meer ups en downs."

