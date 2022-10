Leclerc accepteert straf: “Vijf seconden juiste beslissing”

Door zijn straf viel Charles Leclerc in de uitslag van de Grand Prix van Japan van P2 terug naar P3, terwijl Sergio Perez de omgekeerde weg bewandelde. Ferrari maakte al bekend de sanctie te accepteren en de coureur in kwestie is het daarmee eens. “Ik heb niet veel te zeggen over de straf”, begon Leclerc op de persconferentie na afloop van de race op Suzuka. “Ik maakte een foutje en probeerde de schade beperkt te houden door rechtdoor te gaan. Ik wist niet dat het al de laatste ronde was, maar vijf seconden is eerlijk gezegd wel de juiste straf.”

Max Verstappen is door de straf van Leclerc zeker van zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. “Uitgebreide felicitaties aan hem en Red Bull”, toonde Leclerc zich sportief. “Ze hebben dit jaar ongelooflijk werk verricht en Max was dit seizoen simpelweg ongelooflijk. De titel is volledig verdiend. Wij gaan als team pushen in de laatste vier races van het seizoen, hopelijk kunnen we ze dan volgend jaar een grotere uitdaging bieden.”

Leclerc finishte - zijn tijdstraf niet meegerekend - op meer dan 26 seconden achterstand van racewinnaar Verstappen. Na de herstart kon de Ferrari-coureur in eerste instantie nog in het spoor blijven van de leider. “In de eerste vier of vijf ronden waren we heel snel, maar helaas duurde de race iets langer dan dat”, aldus Leclerc. “Na vier of vijf ronden waren mijn voorbanden eraan, waarna het een kwestie van overleven tot het einde was. Daarbij zette Checo veel druk op mij, terwijl ik worstelde met de voorbanden. Op het einde maakte ik nog een foutje. Het was vandaag een worsteling.”

De race leek nochtans goed te beginnen voor Leclerc. Bij de eerste start was hij beter weg dan polesitter Verstappen, maar laatstgenoemde verdedigde sterk aan de buitenkant en behield de leiding. “Dat was leuk”, reageerde Leclerc op dat duel. “Het was close en duurde niet lang, maar het was wel leuk.”

Video: Het gevecht tussen Perez en Leclerc in de laatste ronde