Leclerc tevreden met vooruitgang op strategisch vlak bij Ferrari

Ferrari had aan het begin van 2022 een auto die in staat was om races te winnen en dus goed genoeg was om voor de titel te gaan, maar mechanische problemen, strategisch geblunder en mindere prestaties in de tweede seizoenshelft maakten het dat het team deze titelambities in de ijskast moest zetten. Dit jaar hoopte Ferrari opnieuw een gooi te doen naar de titel, maar in de eerste races is gebleken dat ze juist een stap terug hebben gedaan. Aston Martin heeft de rode bolides op snelheid ingehaald en Mercedes biedt nu een grotere uitdaging voor de renstal uit Maranello.

Met de komst van teambaas Frederic Vasseur, die Mattia Binotto heeft vervangen, moest er vooruitgang komen op veel gebieden. Een daarvan was de strategie, aangezien het daar vorig jaar vaak op fout ging. In Monaco leken die weer te zijn teruggekeerd, maar volgens Charles Leclerc viel dat wel mee. "Terugkerend?", reageert de Monegask verbaasd op de vraag of er sprake is van terugkerende problemen. "Nee. Ik bedoel, vorig jaar worstelden we absoluut op het gebied van strategie. We waren ons er allemaal van bewust dat het een van onze zwakke punten was. We hebben wat veranderingen doorgevoerd en ik ben blij met de manier waarop het gaat."

"Er zullen races zijn waar het wat minder gaat. Ik ben echter blij met de manier waarop we aan mijn kant van de garage de race in Monaco hebben aangepakt. We moesten keuzes maken en achteraf gezien zal je wat veranderen. Maar tegelijkertijd was het het juiste om te doen. Bij Carlos moesten ze iets meer kijken. En dan hadden we de fout in de kwalificatie nog. Maar dat is iets waar we naar hebben gekeken om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. En dat is het wel."

Ver van Red Bull verwijderd

Leclerc heeft zich na de eerste races van het seizoen regelmatig kritisch geuit over de prestaties van Ferrari. Zo maakte hij zich na de Grand Prix van Bahrein, waar hij uitviel vanwege motorproblemen, zorgen om de betrouwbaarheid en de snelheid van de SF-23. Bovendien gaf de Monegask aan dat het aan consistentie ontbreekt in de auto, wat voor tegenvallende prestaties zorgt.

Volgens hem is het de realiteit dat er sprake is van een 'teleurstellend begin van het jaar'. "We waren zeer hoopvol na vorig jaar, toen we bij zowel de coureurs als constructeurs als tweede eindigden. We bouwden momentum op en hoopten dit jaar om de titel te strijden. Uiteindelijk staan we er nu verder vandaan. Er is veel kritiek op het team op dit moment, maar we moeten ons op onze taak richten en proberen de auto zoveel mogelijk te verbeteren. Het ziet er groter uit dan het binnen het team daadwerkelijk is. Maar we kunnen ons niet verstoppen."

"Ook in de races zijn we heel ver van Red Bull verwijderd", voegt Leclerc toe. "We hebben grote stappen te zetten, maar of we alles moeten heroverwegen? Nee, zo slecht is het ook weer niet. In de kwalificatie hebben we een goede auto. In de race staan we er heel ver vandaan. Dat weten we. Daar richten we ons ook op. Er wordt veel gesproken over het team, maar van binnenuit moet duidelijk zijn wat we moeten verbeteren. Ik denk dat dat het geval is, dus dat is goed."