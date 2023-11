Ferrari heeft de chaotische openingsdag op het nieuwe stratencircuit in hartje Las Vegas op de eerste twee plaatsen afgesloten. Na de zeer korte eerste vrije training, stilgelegd door een loskomende putdeksel, vond de tweede training midden in de nacht plaats. De lampen aan het einde van de pitstraat gingen pas om 2.30 uur op groen. Door de misgelopen trainingstijd mochten de coureurs negentig minuten rijden. Na een lange nacht eindigde Charles Leclerc bovenaan de tabellen, een ruime halve seconde voor teamgenoot Carlos Sainz op de tweede stek.

“We lijken aardig sterk”, blikt Leclerc voor de camera van F1TV terug op zijn sessie. “Het ziet er nu goed uit. Ik vind het een leuke baan, leuk om te rijden. Ik hou van stratencircuits, dit is een goede. Het is nog lastig om te bepalen waar we precies staan qua race pace, maar het lijkt erop dat we een sterke kwalificatiesnelheid hebben. We moeten nog wat werk verrichten. Dit is in elk geval een goede start.”

Red Bull in de race te sterk?

Op de vraag of Ferrari in Las Vegas de strijd met Red Bull Racing aan kan binden, zegt de Monegask: “Ik weet het niet. In de kwalificatie zullen we er zoals altijd wel bij zitten, maar ik denk dat ze qua race pace nog steeds te sterk zijn. Max heeft een heel goede racesimulatie gedaan. Zoals gebruikelijk zullen ze op zondag erg sterk zijn, maar in de kwalificatie zitten we er dicht bij.”

Sergio Perez was in de tweede training de beste Red Bull op de vierde stek, op acht tienden achterstand. Max Verstappen klokte de zesde tijd op ruim negen tienden van Leclerc. Morgen staat om 5.30 uur Nederlandse tijd de laatste training op het programma, de kwalificatie begint om 09.00 uur.

Samenvatting: Ferrari ijzersterk tijdens de tweede vrije training in Las Vegas