Ferrari komt in actie nadat Mercedes gedwongen was de test af te zeggen. De kampioensformatie komt in de knoei met het materiaal en de kosten die het moet maken voor de test. Ferrari krijgt zodoende een nog groter aandeel in het testwerk. Het team neemt dit jaar zeven testdagen voor haar rekening. Deze week draait het in het bijzonder om de regenbanden die Pirelli voor volgend seizoen produceert.

Leclerc kwam dinsdagochtend op de baan met de nieuwe intermediates van Pirelli, dinsdagmiddag staat er nog een testsessie op het programma en dan gaat er op full wets gereden worden. Het is overigens prima weer in Zuid-Frankrijk, waar Circuit Paul Ricard ligt. Met een buitentemperatuur van 17 graden en een strakblauwe lucht is er van regen geen sprake. Omdat het circuit een beregeningssysteem heeft, kan er ondanks het uitblijven van neerslag toch getest worden met regenbanden.

Ferrari komt woensdag ook nog in actie op Paul Ricard.

Waarom Mercedes niet test: Waarom Mercedes de Pirelli-bandentest moet laten schieten