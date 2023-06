Charles Leclerc was na een teleurstellende kwalificatie in Spanje ook in Montreal niet in staat om zijn SF-23 op een goede startpositie te zetten. Waar de Monegask in Barcelona totaal het gevoel miste met de auto, leek in Montreal de wisselende weersomstandigheden ook een rol te hebben gespeeld. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar moest zodoende de race in de Canadese stad beginnen vanaf P11. Direct na de kwalificatie maakte Leclerc zijn frustratie kenbaar toen hij dacht dat zijn team hem niet op de goede band had gezet. “We moeten het beter doen. We kunnen ons deze fouten niet meer permitteren, dus ik zal in gesprek moeten gaan met het team”, zei hij op zaterdag.

Video: Boardradio Leclerc tijdens Q2

Na een discussie met zijn team komt Leclerc later terug op zijn woorden. Zijn team had namelijk inzicht op de wisselende condities en zag dat het geen mogelijkheid was om te wisselen naar een droogweerband. Ferrari-teambaas Fred Vasseur vertelt aan Motorsport.com hoe het gesprek achter de schermen verliep: “We hadden een goede discussie, en hij [Leclerc] zei uiteindelijk: ‘Oké, ik zat fout.' Ik probeer mijn coureurs altijd in bescherming te nemen. Ik begrijp het helemaal dat wanneer ze gevraagd worden of ze blij waren met de strategie na een slecht resultaat, dat ze nee zeggen. Geen enkele coureur zou zeggen: ‘Ja, het was super. Ik ben genaaid, maar het was super.’ Ik denk dat het soms beter is om eerst met het team te praten.”

Strategie niet de reden mislopen Q3

Volgens Vasseur was de strategie niet de boosdoener in de kwalificatie, maar Leclerc die zich niet één voelde met de auto. Gevraagd naar de meningsverschillen die over de boardradio werden geuit vertelt de Franse teambaas dat er niks bijzonders te horen viel. “Ik denk dat dat vrij normaal is. We moeten op hun gevoel vertrouwen, maar wij hebben aan de andere kant meer inzicht op het groter geheel. Het moet een gemeenschappelijk besluit zijn. Coureurs kunnen dat niet alleen doen want zij zien het [bijvoorbeeld] niet als een auto gestopt is op het circuit. Dat is zeker niet altijd makkelijk, en soms is het een kwestie van geluk. Ik denk dat de strategie niet de reden was dat we het niet tot Q3 haalden, want negentig procent van de teams gebruikte dezelfde strategie.” Leclerc kon zich op zondag herpakken en finishte uiteindelijk op P4, mede dankzij een goede call van zijn team om niet te pitten tijdens de safetycar in de beginfase van de race.