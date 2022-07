Leclerc: Striktere regels voor F1-duels zou een ramp zijn

De Grand Prix van Groot-Brittannië mondde uit in een waar spektakel. Na afloop was er echter flink wat kritiek op de wedstrijdleiding, omdat er in een aantal gevallen niet ingegrepen werd bij agressieve verdedigende of aanvallende acties. In een aantal gevallen werd een rijder buiten de baan gedwongen in een duel, terwijl Sergio Perez een bocht zou hebben afgesneden en zijn positie hebben behouden. Onder meer Mick Schumacher en Fernando Alonso vroegen om opheldering van de wedstrijdleiding.

Volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc, die op Silverstone stevige duels uitvocht met Lewis Hamilton en Max Verstappen, is er niet veel mis met een pittige strijd. “Ik denk niet dat het ergens te ver is gegaan. Het was hard racing, maar ik heb ervan genoten. Je kunt wel voor elke situatie regels bedenken, maar dat zou een ramp zijn. Soms moet je de boel gewoon de boel laten. We hebben de situatie goed afgehandeld. Het was soms erg listig. Iedereen heeft de grenzen wat opgerekt. Ik in elk geval, want ik zat in een zeer vervelende situatie. Maar ik heb mijn best gedaan en het was leuk.”

Hamilton wil meer duidelijkheid

Ook Hamilton, die in duel met Perez wijd gedwongen werd, ziet geen reden voor protesten: “Het was een geweldig duel. Ik had precies hetzelfde gedaan als ik in Checo’s schoenen stond. Het was een mooi gevecht.” Wel stelt de zevenvoudig wereldkampioen dat er meer duidelijkheid mag komen over ‘leaving the track and gaining an advantage’ en ‘weaving’: “Ik heb beelden gezien van het moment waarop ik hen inhaalde. Naar mijn mening ging Checo van de baan en had hij daar voordeel van. Voor dergelijke scenario’s willen wij als coureurs graag dat dingen duidelijk zijn. Dit mag wel, dat mag niet. Niet dat het afhangt van allerlei zaken. Dat geldt ook voor weaving. Je mag eenmaal van je lijn tijdens het verdedigen, maar niet meerdere keren. We moeten gewoon blijven werken aan consistentie.”

Video: Het schitterende duel tussen Leclerc, Perez en Hamilton