Charles Leclerc koerste in Bahrein af op een podiumplek met de SF-23, maar viel door een technisch mankement uit. Ferrari moest eerder al de control electronics vervangen van de bolide van de Monegask, maar moest ook na die race geloven aan een nieuw exemplaar van dat onderdeel. Dat was een kostbare wissel, aangezien teams er slechts twee per seizoen mogen gebruiken voordat er een gridstraf volgt. Zodoende weet Leclerc dat hij dit weekend tien plaatsen op de startgrid moet inleveren.

'Geen ideaal begin', omschrijft Leclerc de situatie waarin hij zich bevindt. "Het is zoals het is. Dit is niet de seizoenstart die ik voor ogen had in Bahrein. Maar ja, wat kan ik er aan doen?", vraagt de Monegask zich hardop af. "We moeten ons nu richten op wat er komen gaat en wat we als team beter kunnen doen. Dit weekend beginnen we met een achterstand, maar het is ons doel om hier iets speciaals te verrichten. Ik houd wel van deze uitdaging, om meer naar achteren te starten en zo snel mogelijk naar voren te rijden." Of het probleem met de geplaagde control electronics is opgelost? "Het team begrijpt waar het probleem zit, dus daar zouden geen zorgen meer om moeten zijn."

Vanwege de tegenvallende prestaties van de afgelopen tijd gingen er in Italiaanse media geruchten dat Leclerc in gesprek met Ferrari-voorzitter John Elkann garanties zou hebben geëist om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Die geruchten lacht Leclerc weg. "Dat is absoluut niet waar", antwoordt hij stellig. "Er zijn veel geruchten rondom het team en 90 procent daarvan is ongegrond. Dus ja, ik weet niet waar het vandaan komt. En om eerlijk te zijn wil ik niet eens energie steken in het zoeken naar waar het vandaan komt, we moeten ons gewoon op onszelf richten."

Stoppen met gepraat

Mede door die geruchten kijkt Leclerc ernaar uit om dit weekend weer de baan op te gaan in Saudi-Arabië, meteen een kans om revanche te nemen op de tegenvaller in Bahrein. Hij heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de fabriek om het team te motiveren en hoopt daar ook de effecten van te zien. "Het was pas de eerste race van het seizoen en we hebben er nog veel te gaan. We moeten hard blijven vechten om terug te keren aan de top. Ik geloof daar nog steeds in. We moeten er allemaal in blijven geloven omdat we pas één race achter de rug hebben."

"Het ging niet zoals verwacht", herhaalt Leclerc. "En als het bij Ferrari niet goed gaat, dan zijn er veel verhalen rondom het team. Maar we moeten onze energie in de juiste dingen steken, we moeten allemaal in dezelfde richting werken, een verschil maken en sterker terugkeren. Dat is de afgelopen weken het geval geweest. Ik kijk er dan ook echt naar uit om weer de baan op te gaan, te stoppen met al het gepraat en weer te rijden."