Vol trots presenteerden Ferrari en Charles Leclerc voorafgaand aan VT1 in Canada een speciale helm als eerbetoon aan Gilles Villeneuve. De Monegask reed echter geen enkele sessie met de rood-zwarte helm. In plaats daarvan reed hij met zijn standaard rood-witte helmdesign. Tijdens de derde vrije training werd duidelijk dat er op de achtergrond wat speelde tussen Ferrari en de familie Villeneuve, die niet op de hoogte was van deze speciale helm van Leclerc.

De Scuderia en Leclerc zagen dit uiteraard als een mooi eerbetoon aan Gilles Villeneuve, maar de familie Villeneuve leek het niet helemaal te waarderen aangezien zijn helmdesign vastgelegd is als handelsmerk. Daardoor lagen er problemen op de loer voor Ferrari, aangezien zij dat design in combinatie met hun huidige sponsors gebruikten. Leclerc werd op de hoogte gesteld van het standpunt van de familie door Gilles' zoon Jacques, de F1-kampioen van 1997 die in Montreal aanwezig is als tv-presentator. Jacques' zus Melanie gaat namens de familie Villeneuve over het beeldrecht van Gilles Villeneuve en kreeg vrijdagavond een telefoontje van Leclerc zelf. De Monegask bood zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij de familie niet van tevoren had ingelicht over het plan om met dit design te rijden.

Melanie en haar moeder, Joann, werden zaterdag als gasten uitgenodigd bij Ferrari en hebben Leclerc toestemming gegeven om met het speciale helmdesign te rijden. "Charles was er heel lief over", zegt Melanie Villeneuve in gesprek met Motorsport.com. "We hebben geen bezwaren, het is een mooi eerbetoon." Jacques benadrukte dat de familie teleurgesteld was dat zij niet van tevoren is ingelicht over deze plannen. "Het was een grote verrassing om die helm te zien, aangezien niemand de familie gebeld had", zegt Villeneuve tegen Motorsport.com. "Vooral mijn moeder en zus zijn hierbij betrokken. Het was dus een grote schok. Toen Lewis [Hamilton] met Ayrton Senna's helmdesign reed, was zijn familie betrokken. Het is niet iets wat je zomaar doet. Toen had ik een gesprek met Charles en hij zei: 'Sorry, daar had ik niet bij stilgestaan.' Hij heeft toen met mijn zus gesproken en alles lijkt opgehelderd. Het is gewoon de gang van zaken: je checkt het eerst bij de betrokken personen. Dat is alles. Dat is een ander groot probleem. Maar het was gedaan zonder dat wij ervan op de hoogte waren, dat was dus een grote verrassing."

Jacques wees daarnaast naar de commerciële problemen bij het gebruik van dit soort helmdesigns. "Mensen beseffen niet dat je rekening moet houden met het handelsmerk. Als je een merk pakt en je linkt dit aan van alles, dan krijg je de advocaten achter je aan. Dit is natuurlijk een beetje anders, maar nu heb je een foto met de helm van mijn vader met sponsoren die gelinkt zijn aan de helm van nu - die er niet horen te zijn. Dat is een beetje een grijs gebied. Daarom moet je dit soort dingen altijd eerst controleren en bespreken. Je moet het op de juiste manier aanpakken. Dat is nu allemaal opgehelderd", besluit Villeneuve.