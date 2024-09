Leclerc snoeihard voor Ferrari na mislukte kwalificatie in Singapore

Samen met Lando Norris was Ferrari de grote favoriet voor de pole in de Formule 1-kwalificatie in Singapore. Charles Leclerc en Carlos Sainz leken kanshebbers voor een mooi uitgangspositie voor de race van zondag, maar in Q3 ging het helemaal fout. Sainz verprutste het zelf door in zijn outlap hard te crashen, Leclerc zag zijn rondetijd afgenomen worden vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 2. Laatstgenoemde is niet te spreken over de manier waarop Ferrari Q3 aanvloog.

"Q1 en Q2 gingen goed. Ik was daardoor weer hoopvol na een slechte VT3, maar toen reed ik in Q3 naar buiten op te koude voorbanden", onthult een chagrijnige Monegask. "We bereiden ons zo enorm voor op deze ene ronde in de kwalificatie, want deze is net zo belangrijk als in Monaco, en dan gaan we naar buiten met veel te koude banden. Hierdoor staan we voor de rest van het weekend op achterstand. We weten de oorzaak nog niet helemaal, maar het is een feit dat we de ronde op te koude banden begonnen, verremden in bocht 1 en het was klaar. Ik had op geen moment de grip die ik nodig had. We hadden het idee dat we een goede kwalificatie zouden hebben en daar leek het na Q1 en Q2 ook op. En dan gooien we alles in de prullenbak in Q3 met een probleem met de bandentemperatuur. We moeten daar naar kijken."

Bij het uitrijden van de pitbox werd Leclerc door zijn engineer Bryan Bozzi al gewaarschuwd voor te koude banden. De engineer meldde dat deze ongeveer tien graden onder de ideale temperatuur zaten. Leclerc wil niet bevestigen dat dat inderdaad het temperatuurverschil was. "Ik ga hier niet verder op in of meer details over delen. Maar het is duidelijk dat een, twee of drie graden het verschil kunnen maken of we in het window zitten of niet", legt de rijder uit. "Het was in ieder geval meer dan dat. Ik kon daar ook niets meer aan doen. Ik denk dat we er goed voor stonden en competitief waren en dat hadden we goed gedaan, maar ik weet niet wat er misging met de temperatuur. Vanaf dat moment ging alles mis."

Voor Ferrari rest er niets anders dan de negende startpositie voor Leclerc en de tiende voor Sainz.