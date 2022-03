Ferrari F1-coureur Charles Leclerc moest op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit de winst laten aan Max Verstappen, maar hield met de tweede stek en het punt voor de snelste raceronde de schade aardig beperkt. De Monegask pakte zo alsnog negentien punten en heeft een gezonde marge in de WK-stand.

Na de race stroomden er heel wat reacties binnen bij de redactie van Motorsport.com Nederland. Leclerc noteerde zijn snelste raceronde namelijk in ronde 48, op het moment dat er ook een gele vlag hing na het incident tussen Alexander Albon en Lance Stroll. En aangezien de coureurs onder geel snelheid moeten minderen, hoe kan de Ferrari-coureur dan alsnog die snelste ronde op de klokken zetten?

Het antwoord op die vraag is niet zo ingewikkeld. De gele vlag in sector 1 ging pas uit op het moment dat Verstappen en Leclerc daar allang voorbij waren. Sterker nog: pas toen de twee kemphanen het rechte stuk richting start-finish opdraaiden vond het incident in de eerste bochtencombinatie plaats. De coureurs hoeven enkel in de betreffende sectie waar met de gele vlag gezwaaid wordt van het gas af. Bij de passage van ronde 49 moesten de coureurs dus in de eerste bocht liften en kon er in de betreffende minisector geen snellere tijd genoteerd worden.

Verstappen klokt persoonlijk snelste tijd onder geel

In de laatste ronde werd er verderop in de eerste sector nog met dubbel geel gezwaaid, terwijl Verstappen juist in ronde 50 zijn snelste rondetijd van de race liet noteren. Dat hoeft nog steeds geen probleem te zijn, zolang de telemetrie maar aantoont dat de coureurs op het betreffende gedeelte flink vaart geminderd heeft. Door de lichtere auto en maximaal opgeladen batterijen voor de laatste spannende ronde kan er in andere delen van de baan tijd gewonnen worden om alsnog een persoonlijk snelste raceronde te klokken.

De wedstrijdleiding bekeek na de race de data van Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Sergio Perez. Er werd vermoed dat zij in de betreffende sectoren tijdens de gelevlagsituatie te hard hadden gereden. Na kort onderzoek werd het drietal vrijgesproken.

