Leclerc snelste op eerste dag in Barcelona, Mercedes P2 en P3

De meeste teams hebben updates meegenomen naar de Spaanse Grand Prix en dus hadden de rijders een vol programma om af te werken op de eerste dag. De pitstraat stroomde dan ook meteen leeg toen het licht aan het begin van de pitstraat op groen ging voor de tweede oefensessie.

Het gros van de coureurs begon de training op de medium band. Max Verstappen klokte op die compound 1.20.932, waar beide Ferrari-rijders vervolgens net niet aan kwamen. Carlos Sainz ging rond in 1.20.978 en Charles Leclerc kwam na wat verkeer in de laatste sector in 1.20.995 over de streep. Na tien minuten was er een motorisch probleem bij Valtteri Bottas. De Fin parkeerde zijn Alfa Romeo aan de binnenkant van de eerste bocht en veroorzaakte zo een korte VSC.

Na twintig minuten ging Aston Martin-coureur Sebastian Vettel als eerste voor een snelle tijd op de zachte band. De Duitser rondde het Circuit de Barcelona-Catalunya in 1.20.703, waarmee hij de ‘groene Red Bull’ bovenaan zette. Verstappen zette kort daarna echter aan op de soft compound en keerde met 1.20.006 terug op P1. Vervolgens was het de beurt aan het Ferrari-duo om een snelle ronde te oefenen. Sainz ging in het eerste gedeelte van het circuit langzamer dan Verstappen, maar reed daarna twee paarse sectoren en was met 1.19.990 de eerste die een tijd onder de 1.20 reed. Leclerc deed er korte tijd later nog een schep bovenop door in 1.19.670 over de streep te komen, waarmee de WK-leider tot het einde van de training bovenaan bleef.

Sainz en Verstappen leken de sessie als tweede en derde te eindigen, ware het niet dat Mercedes in Spanje een goede stap lijkt te hebben gemaakt met de W13. De Duitse fabrieksformatie lijkt het probleem met porpoising eindelijk onder controle te hebben, waardoor George Russell met 1.19.787 de tweede tijd kon rijden en Lewis Hamilton met 1.19.874 op P3 kon aansluiten. Sainz en Verstappen zakten zodoende naar de vierde en vijfde plek in de tijdenlijst. Fernando Alonso maakte indruk door zijn Alpine naar de zesde tijd te brengen. Sergio Perez had geen goede ronde en bleef steken op P7. Vettel was met eerdergenoemde tijd uiteindelijk achtste en nog geen tiende sneller dan Esteban Ocon en Mick Schumacher.

Voor Lando Norris begon het weekend in Spanje niet bepaald soepel. Na tijdens de eerste training veel last te hebben gehad van hooikoorts, kwam hij tijdens de tweede oefensessie maar zes ronden ver. De McLaren-coureur beschadigde de vloer van zijn auto op een kerbstone na wijd te zijn gegaan bij het uitkomen van de negende bocht en zou daarna niet meer in actie komen. Met een 1.23.388 stond Norris, die dus geen snelle ronde op de soft reed, aan het einde van de dag onderaan. Perez pakte aan het einde van de training ook nog een stukje grindbak mee, maar kon zonder problemen zijn weg vervolgen.

Zaterdag om 13.00 uur gaat de actie in Barcelona verder met de derde vrije training.

Bekijk de samenvatting van de tweede vrije training

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Spanje