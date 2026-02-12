Leclerc snelste in ochtend tweede F1-testdag Bahrein, Hadjar rijdt één ronde

De ochtendsessie van de tweede testdag op het Bahrain International Circuit begon met een geplande test van de FIA-systemen. Vlak na het zwaaien van de groene vlag toen de sessie om 10.00 uur lokale tijd van start ging, werd namelijk de virtuele safety car uitgeroepen. Zodoende moesten Nico Hülkenberg, Lando Norris, Charles Leclerc en Oliver Bearman hun eerste ronde rustig rijden. Na een ronde keerde de groene vlag weer terug en kon er voluit gereden worden.

Het duurde echter niet lang voordat de FIA haar systemen ook zonder een geplande test kon controleren. Al na tien minuten stond namelijk de Cadillac van Sergio Pérez stil op de baan, waarmee de eerste rode vlag van de dag een feit was. De Mexicaan stapte uit en was weer snel in de paddock teruggekeerd, maar moest wel wachten totdat ook zijn auto weer in de garage stond. Voor het Amerikaanse team was het een valse start van de tweede testdag, al kon Pérez later in de ochtend weer aan de slag.

Sergio Pérez veroorzaakte al vroeg een rode vlag. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Bij Red Bull kreeg Isack Hadjar de gehele tweede testdag gegund nadat Max Verstappen op woensdag al 136 ronden had afgewerkt. Hadjar moest echter geduldig wachten in de ochtend, aangezien er volgens Red Bull "een routinematig probleem met de opbouw van de auto van gisteren" was. De problemen bleken echter een stuk groter, omdat er naar verluidt een hydraulisch lek aan de chassiskant was gevonden. Hadjar kon op de valreep van de lunchpauze - twee minuten voor het einde van de sessie - pas voor het eerst naar buiten rijden, waarna hij meteen de pitstraat weer mocht opzoeken omdat de sessie afgevlagd was.

Problemen Mercedes, Leclerc snelste in de ochtend

Ook Mercedes kreeg met tegenslag te maken. Andrea Kimi Antonelli had pas drie ronden gereden toen snel duidelijk werd dat zijn bezoek aan de pitstraat van lange duur zou zijn. Het team kreeg te maken met motorproblemen die opgelost moesten worden, waardoor ook Antonelli's ochtend er voortijdig op zat.

Andrea Kimi Antonelli kon weinig meters maken door motorproblemen. Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Pierre Gasly kende een productieve start van de ochtend en had lange tijd de snelste tijd in handen, totdat Lando Norris en Charles Leclerc zich op het asfalt meldden voor snellere runs. Leclerc was uiteindelijk de snelste van de ochtendsessie met een rondetijd van 1.34.442, waarmee de snelste tijd van woensdag al overtroffen was en hij de lat hoger had gelegd. Later scherpte de Monegask die tijd verder aan naar 1.34.273. Norris sloot de ochtend af met de tweede tijd (1.34.784), voor Gasly (1.36.723). Oliver Bearman noteerde de vijfde tijd en bleef zo Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pérez en Fernando Alonso voor. Antonelli en Hadjar lieten als enige geen tijd noteren.

Norris was dan niet de snelste, maar hij kende wel de productiefste ochtend van allemaal met 64 ronden - ruim een Grand Prix-afstand in Bahrein. Leclerc en Albon reden allebei 62 ronden en bleven zo Gasly met 61 ronden voor. Bearman werkte net als Alonso in totaal 55 ronden af, gevolgd door Lawson (50), Hülkenberg (47), Pérez (42) en Antonelli (3). Hadjars teller bleef op één staan.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start. Die sessie is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.