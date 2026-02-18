Leclerc snelste in ochtend F1-testdag Bahrein, problemen bij Red Bull

Om 10.00 uur lokale tijd sprongen de lampen aan het einde van de pitstraat op het Bahrain International Circuit weer op groen om de start van de tweede testweek van de Formule 1 in te luiden. Meerdere teams verschenen meteen op de baan met de bekende aero rakes om enkele metingen van de luchtstromen rondom de auto te verrichten.

Daarbij was er ook veel aandacht voor de Ferrari SF-26 van Charles Leclerc. Aan de achterkant was namelijk vlak achter de uitlaat een nieuwe vleugel te zien. Deze tweede testweek grijpen teams ook aan om nieuwe onderdelen te testen en Ferrari's nieuwe oplossing eiste meteen aandacht op in de paddock.

Zelf eiste Leclerc de aandacht op door al vroeg in de ochtend de lat op 1.33.739 te leggen; een tiende langzamer dan de snelste tijd van de eerste testweek. De Monegask voltooide die ronde op een prototypeband van Pirelli - in dit geval een C3-compound. Het was meteen de snelste tijd van de ochtend, al kwamen Lando Norris (1.34.052) en Andrea Kimi Antonelli (1.34.158) nog in de buurt. Alexander Albon sloot de ochtendsessie af met de vierde tijd, voor Pierre Gasly, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad en Sergio Pérez.

Charles Leclerc was de snelste man van de ochtendsessie. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Weinig ronden voor Cadillac en Red Bull

Waar Ferrari een vliegende start kende, gold dat niet voor klantenteam Cadillac. Het nieuwste F1-team had in het eerste uur te kampen met sensorproblemen, waardoor Pérez pas na ruim een uur en twintig minuten de baan op kon. Het was in eerste instantie voor installatieronden, maar bij aanvang van zijn derde run kon de Mexicaan echt meters maken.

Ook Hadjar, die de hele woensdag in actie komt namens Red Bull, heeft lange tijd in de garage gestaan in de ochtend. Daar waren problemen met het koelvloeistofcircuit, waar drukverlies was geconstateerd. Daardoor kon de Fransman uiteindelijk slechts dertien ronden rijden. In de middagsessie zal de Oostenrijkse renstal hopen de verloren baantijd in te halen.

De ochtendsessie was van korte duur voor Isack Hadjar. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Lindblad was de productiefste coureur van de ochtend. De Racing Bulls-coureur werkte 75 ronden af voordat hij de auto aan teamgenoot Liam Lawson zou afstaan. Leclerc had ook de nodige meters gemaakt met 70 ronden, één meer dan Antonelli. Ocon volgde op 65 ronden, voor Gasly (61), Albon (55), Norris (54), Hülkenberg (49), Alonso (28), Pérez (24) en Hadjar (13).

Bij Audi had Nico Hülkenberg de nodige moeite met de proefstarts aan het einde van de pitstraat. Tot tweemaal toe liet hij bij een proefstart de auto afslaan. Op deze eerste testdag van de tweede week komt ook de F1 Commission weer bijeen voor een vergadering, waarbij ook de startprocedure hoog op de agenda staat vanwege de veiligheidszorgen.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start. Deze duurt tot 17.00 uur en is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.

Uitslag ochtendsessie vierde F1-testdag Bahrein

P COUREUR TEAM RONDEN TIJD VERSCHIL 1 Leclerc Ferrari 70 1.33.739 2 Norris McLaren 54 1.34.052 +0.313 3 Antonelli Mercedes 69 1.34.158 +0.419 4 Albon Williams 55 1.35.690 +1.951 5 Gasly Alpine 61 1.35.898 +2.159 6 Hadjar Red Bull 13 1.36.188 +2.449 7 Ocon Haas 65 1.36"418 +2.679 8 Alonso Aston Martin 28 1.36"536 +2.797 9 Hülkenberg Audi 49 1.36"741 +3.002 10 Lindblad Racing Bulls 75 1.36"769 +3.030 11 Pérez Cadillac 24 1.38"191 +4.452