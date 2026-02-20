Leclerc snelste in ochtend F1-test Bahrein, Antonelli veroorzaakt rode vlag

Om 10.00 uur lokale tijd mochten de elf Formule 1-teams zich weer op het Bahrain International Circuit melden voor de zesde en laatste dag van de wintertest. Het was meteen druk op de baan en de eerste snelle rondetijden lieten niet lang op zich wachten. Isack Hadjar opende de ochtend in 1.35.011, maar kon niet lang van die koppositie genieten.

Charles Leclerc legde de lat namelijk kort daarna al op 1.33.689, een rondetijd waar niemand ook meer aan zou komen in de ochtendsessie. Andrea Kimi Antonelli naderde de tijd wel tot twee tienden, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats voor Oscar Piastri. Esteban Ocon eindigde op de vierde plaats en liet Hadjar, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez en Lance Stroll achter zich.

Oscar Piastri naderde de rondetijd van Leclerc tot twee tienden van een seconde. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Problemen voor Aston Martin, rode vlag door Antonelli

Het was in de eerste uren vooral wachten op Aston Martin, dat op donderdag problemen had met de AMR26 en veel baantijd verloor. Op vrijdagochtend werd snel duidelijk dat Stroll weinig in actie zou komen op de laatste testdag, aangezien motorleverancier Honda een batterijgerelateerd probleem had geconstateerd.

"Sindsdien hebben we simulaties uitgevoerd op de testbank bij HRC in Sakura. Door dit probleem en een tekort aan powerunit-onderdelen hebben we het programma voor vandaag aangepast: het zal zeer beperkt zijn en uitsluitend uit korte runs bestaan", liet Honda in een verklaring weten.

Stroll kon daardoor pas in het laatste uur van de ochtendsessie naar buiten rijden voor enkele voorzichtige meters - het team zou geen lange runs afwerken en zich vooral richten op korte runs met grote pauzes om vervolgens te analyseren of alles goed gaat.

Lance Stroll verliet de Aston Martin-garage pas aan het einde van de ochtend. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Het was ook geen vlekkeloze ochtend voor Mercedes en Andrea Kimi Antonelli. Hoewel er veel meters gemaakt werden - met 49 ronden in totaal - en hij tot de tweede tijd kwam, zat de ochtendessie er voor de Italiaan eerder op dan gepland door problemen met de auto tijdens een stint. Hij parkeerde de W17 langs de baan en veroorzaakte na ruim twee uur een rode vlag. Volgens Motorsport.com was er sprake van een verlies van pneumatische druk, waardoor het team de krachtbron moest vervangen.

Cadillac liet zich voor het eerst deze week wel in het eerste uur van de ochtendsessie zien, al moest Pérez ook nu lang wachten totdat hij een serieuzere run kon afwerken. Dat was ook meteen een racesimulatie, waar ook Leclerc er een van afwerkte - al werd deze deels onderbroken door de rode vlag.

Andrea Kimi Antonelli veroorzaakte een rode vlag door zijn Mercedes naast de baan te parkeren. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Uiteindelijk was het Ocon die met 82 ronden de lijst van meeste kilometers aanvoerde aan het einde van de ochtendsessie. Leclerc volgde op de tweede plaats met 80 ronden, voor Lindblad (77), Sainz (66), Piastri (66), Hülkenberg (64), Pérez (61), Hadjar (59), Gasly (57), Antonelli (49) en Stroll (2).

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de middagsessie van start, dan stapt Max Verstappen in de RB22 voor zijn laatste testsessie. Deze duurt tot 17.00 uur en is live te volgen via het liveblog van Motorsport.com.