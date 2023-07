Op vrijdag was het Max Verstappen die de dienst uitmaakte in Silverstone met de snelste tijd in de eerste en tweede training. Maar van een voorsprong van vier tienden op de nummer twee in de eerste training was na de tweede oefensessie nog maar 0.022 seconde over. Het was Carlos Sainz die de eerste dag als tweede besloot, terwijl Alexander Albon verraste met de derde tijd. De coureurs zouden op zaterdag echter met andere omstandigheden te maken krijgen.

Tijdens de Formule 3-race in de ochtend trok er een bui over het circuit en een half uur voor de derde Formule 1-training regende het opnieuw. Op het moment dat het licht aan het einde van de pits op groen ging voor de laatste oefensessie, was het droog maar een donkere hemel beloofde weinig goeds voor degenen die nog veel ronden over een droge baan hoopten te rijden.

Vanwege de dreiging van regen was het meteen druk op de baan toen de sessie in gang schoot. Albon moest de eerste minuten echter aan zich voorbij laten gaan. In de aanloop naar de training werd er een probleem in zijn Williams gevonden dat aan het begin van VT3 nog niet helemaal was opgelost. Ook Lando Norris kende een valse start van de dag. De McLaren-coureur verliet zijn garage terwijl er nog iets aan zijn uitlaat bevestigd zat, wat voor zijn vertrek verwijderd had moeten worden. De Brit moest zijn auto aan het einde van de pits parkeren, zodat een monteur het voorwerp van de wagen kon halen. Dit gebeurde echter voorbij de witte lijn die het einde van de pitstraat markeert, waar de monteurs niet meer horen te komen. Het team moet voor dit vergrijp nog naar de stewards.

Verstappen liet er geen gras over groeien en meldde zich vroeg in de training bovenaan in de tijdenlijst door op medium banden 1.28.836 te rijden. De tweevoudig wereldkampioen maakte daar vervolgens 1.28.266 van. De coureurs van Ferrari vingen de dag ondertussen aan op de zachte band. Sainz liet daarop 1.27.964 noteren, waarmee hij bovenaan kwam te staan. Charles Leclerc, die vanwege een elektrisch probleem de volledige tweede training miste, sloot aan op P2.

Lewis Hamilton klom even daarna op naar de eerste positie met 1.27.948, waarop Leclerc Ferrari terug op P1 bracht met 1.27.419. Pierre Gasly werkte zich op naar de tweede stek in de tijdentabel, alvorens Albon, wiens auto inmiddels gereed was, beslag legde op deze positie dankzij een 1.27.592. Doordat Fernando Alonso met zijn Aston Martin de derde tijd op de klokken bracht, zakte Gasly naar P4 en ging Hamilton naar P5. Sainz kwam met zijn eerdere tijd zesde te staan en Verstappen achtste. Logan Sargeant ging met zijn Williams nog een fractie rapper dan de Nederlander.

De derde training was bijna halverwege toen het begon te regenen en de coureurs één voor één de pits opzochten. Na enkele minuten gingen verschillende coureurs naar buiten op intermediates, om de situatie op de baan te bekijken. Het asfalt bleek op dat moment echter nog droog genoeg voor slicks. Niet lang daarna nam de regen echter weer toe en werd het opnieuw stil op het circuit. Met nog een kwartier te gaan, het regende nog steeds, trokken Verstappen en Sainz eropuit met intermediates, gevolgd door enkele andere rijders. De omstandigheden zouden vijf minuten voor het einde echter nog verder verslechteren, resulterend in een spin van Leclerc bij de laatste bocht.

In de tijdenlijst zou door de regen uiteraard niets meer veranderen. Leclerc eindigde dus bovenaan, voor Albon, Alonso, Gasly, Hamilton, Sainz, Sargeant en Verstappen. George Russell en Yuki Tsunoda maakten de top-tien compleet. Nyck de Vries was een tiende langzamer dan zijn AlphaTauri-teamgenoot en klokte de elfde tijd, Sergio Perez was achter Norris en Lance Stroll veertiende. Zhou Guanyu eindigde zonder tijd onderaan in de laatste oefensessie. De Alfa Romeo-coureur reed vanwege een technisch probleem in zijn C43 slechts twee ronden op de harde band.

De kwalificatie voor de Britse Grand Prix begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Regen tijdens de laatste vrije training in Silverstone

Uitslag derde vrije training F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: