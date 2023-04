Het stratencircuit van Baku was zaterdag het decor van de allereerste sprint shootout in de Formule 1. Om de zaterdag aantrekkelijker te maken voor het publiek heeft de Formule 1 de sprintrace op zaterdag losgekoppeld van de Grand Prix op zondag. Niet langer vormt uitslag van de korte krachtmeting de startopstelling voor de hoofdrace, wat ertoe moet leiden dat de coureurs meer risico gaan nemen in de sprint. Ook is er vanaf dit weekend een aparte kwalificatie voor de sprintrace: de sprint shootout.

Deze nieuwe sessie wordt verreden aan het begin van de zaterdag, op het moment dat eerder de tweede training plaatsvond. Net als de kwalificatie is ook de sprint shootout verdeeld in drie sessies. Alleen duren Q1, Q2 en Q3 niet achttien, vijftien en twaalf minuten, maar twaalf, tien en acht minuten. Daarnaast zijn de rijders verplicht om het eerste en tweede deel met een nieuwe set mediums te rijden en tijdens het laatste segment een nieuwe set softs te gebruiken.

Q1: Stevige crash voor Sargeant

De pitstraat stroomde meteen leeg toen de sprint shootout in Baku begon. Max Verstappen voltooide zijn eerste ronde in 1.43.563, waar Charles Leclerc onder ging met 1.43.372. Doordat er slechts één set banden gebruikt wordt, keerden de coureurs vervolgens niet terug naar de pits, maar bleven zij op de baan om zich op te maken voor een tweede poging.

Alleen Pierre Gasly kwam binnen vanwege een technisch probleem met zijn Alpine; er bleek een lek te zijn bij zijn uitlaat. De Fransman beleeft een rotweekend in Azerbeidzjan. Op vrijdag vatte zijn wagen vlam in de training, waarna zijn auto net op tijd weer gereed was voor de kwalificatie. Een crash tijdens Q1 bezorgde de monteurs vervolgens alleen nog maar meer werk.

Verstappen kwam met zijn tweede vliegende ronde tot een tijd van 1.43.288, waarmee de Nederlander naar de eerste stek klom. Maar wederom ging Leclerc daarna sneller: 1.42.820. Kort voor het einde van de sessie was er een stevige crash van Logan Sargeant. De Williams-coureur raakte bij de vijftiende bocht van zijn apropos door een langzaam rijdende Ferrari en belandde in de muur. Het incident was reden voor een code rood. Doordat er nog maar 25 seconden op de klok stonden, ging Q1 niet verder. Behalve Gasly, die uiteindelijk negentiende was, hadden ook Alfa Romeo-coureurs Zhou Guanyu en Valtteri Bottas en AlphaTauri-rijders Yuki Tsunoda en Nyck de Vries een KO (knock-out) achter hun naam staan na het eerste deel. Net als op vrijdag beleefde laatstgenoemde een momentje bij de derde bocht. Dit keer stuurde De Vries zijn AlphaTauri de uitloopstrook op. Uiteindelijk reed hij geen fatsoenlijke tijd, waardoor hij twintigste staat op de grid voor de sprintrace.

Video: Logan Sargeant crasht zijn Williams tijdens de sprint shootout

Q2: Alonso helpt Stroll

Met enige vertraging vanwege de crash van Sargeant keerden de coureurs terug de baan op voor Q2. Verstappen liet met zijn eerste ronde 1.42.417 noteren. Ditmaal ging Leclerc niet onder de tijd van de regerend wereldkampioen. De Monegask moest met 1.42.812 bijna vier tienden toegeven op de Nederlander en nam plaats op P2. Verstappen verbeterde zich daarna niet meer, maar bleef bovenaan staan in de tijdenlijst. Leclerc reed in tweede instantie nog wel 1.42.500, waarmee hij de tijd van Verstappen tot op 0.083 seconde naderde.

Fernando Alonso worstelde net als op vrijdag met een DRS-probleem, maar was met de vijfde tijd nog wel rap genoeg om door te gaan naar Q3. De Spanjaard voorzag aan het einde teamgenoot Lance Stroll nog van een slipstream, zodat de Canadees op de valreep nog naar de achtste tijd klom en zo eveneens door kon naar het laatste deel. De late verbetering van Stroll betekende dat Oscar Piastri buiten de top-tien zakte. Hij lag eruit samen met Nico Hülkenberg, die zich verslikte in de zevende bocht, Esteban Ocon en Kevin Magnussen. Met de gecrashte Sargeant stond een van de vijf afvallers bij aanvang van Q2 al vast.

Q3: Crash en snelste tijd Leclerc

Sergio Perez en Max Verstappen namen al vroeg plaats aan het einde van de pitstraat voor de start van Q3 en waren dus als eersten op de baan voor de finale van de shootout, die gereden werd op de soft. Perez kwam als eerste over de streep en reed 1.41.876. Verstappen gleed een paar keer wijd en kwam daar met 1.42.140 niet aan. Leclerc wist wél sneller te gaan dan de Mexicaan en eiste met 1.41.697 de eerste stek in de tijdentabel op.

Na een rustige ronde werd er opnieuw aangezet. Perez reed de snelste tweede sector van iedereen, maar bleef met 1.41.844 bijna anderhalve tiende verwijderd van de tijd van Leclerc. De coureur uit Monaco klapte vervolgens bij de vijfde bocht in de kunststof blokken, waarna hij zijn Ferrari met de nodige schade aan de voorkant terug naar de pits stuurde. Verstappen reed voor Leclerc uit en verbeterde zich nog naar 1.41.987, maar bleef daarmee derde staan in de pikorde. Sainz moest van zijn gas vanwege de crash van Leclerc en zakte bij het zwaaien van de vlag nog naar de vijfde stek, doordat George Russell een fractie sneller was gegaan dan hij.

Sainz deelt de derde startrij straks met Lewis Hamilton, die de zesde tijd reed. Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll en Lando Norris completeren de top-tien op de grid van de sprintrace. Laatstgenoemde kwam niet in actie in Q3 omdat hij - met opzet - geen nieuwe set zachte banden meer tot zijn beschikking had. Door een loophole in de regels voor de sprint shootout waren de coureurs namelijk niet verplicht om een nieuwe set softs opzij te zetten voor het laatste deel van deze sessie. Norris besloot deze set liever te gebruiken voor de kwalificatie een dag eerder, om zo tot een betere startplek te komen voor de Grand Prix op zondag.

De sprintrace in Baku begint om 15.30 uur Nederlandse tijd.

Video: Charles Leclerc belandt in de muur tijdens de sprint shootout

Uitslag van de sprint shootout in Azerbeidzjan: