Op vrijdag werkten de Formule 1-teams hun derde en laatste testdag af op het Bahrain International Circuit. Maar net als op donderdag zorgde een losgekomen drainagerooster voor oponthoud. Het probleem deed zich opnieuw voor bij de elfde bocht, waar de coureurs vrij wijd over de kerbstones gaan - en de goot die er direct ernaast loopt - alvorens in te sturen. En wederom duurde het lang voordat het probleem was verholpen. Pas na een uur en een kwartier werd de baan weer vrijgegeven, wat de wedstrijdleiding deed besluiten om een streep te zetten door de lunchpauze.

Kort voor de rode vlag had Sainz op C3-banden een 1.31.247 gereden, wat de snelste tijd uit de ochtend zou blijven. Sergio Pérez maakte voor Red Bull een begin aan de testdag en noteerde op dezelfde compound als de Spanjaard een 1.31.483, waarmee hij halverwege de dag tweede stond. Lewis Hamilton bezette op dat moment de derde stek in de tijdentabel dankzij een 1.31.999, al moet daarbij worden opgemerkt dat de Mercedes-coureur op de veel zachtere C5 reed.

Aan het begin van de middag nam Max Verstappen plaats in de RB20. De drievoudig wereldkampioen bracht al snel een nieuwe snelste tijd op de klokken door op C3’s rond te gaan in 1.31.058. Niet veel later ging de Limburger weer paars in de eerste en tweede sector om na een groene laatste sector in een 1.30.763 over de streep te komen. Bij Ferrari zat inmiddels Charles Leclerc in de auto. De Monegask deed een run op de stap zachtere C4-band, waarmee hij Verstappen van P1 stootte door een 1.30.409 neer te zetten. Met nog twee uur te gaan maakte Leclerc daar nog een 1.30.322 van, waarmee hij de dag bovenaan eindigde. Enkele minuten nadat de Ferrari-coureur zijn snelle tijd had gereden, verbeterde Verstappen zich op de C3-band naar een 1.30.755, die hem voor dat moment op P2 hield.

Voor dat moment, want George Russell besloot aan het einde van de dag nog een run op de C4 te doen. De Mercedes-rijder joeg de W15 over het circuit in een tijd van 1.30.368, waarmee hij slechts 0.046 seconde van de snelste tijd van Leclerc zat. Zhou Guanyu maakte kort voor sluit eveneens de switch naar C4-rubber en stuurde zijn Sauber daarop naar een 1.30.647, wat achter Leclerc en Russell de derde tijd was.

Verstappen hield zich aan het einde van de driedaagse test nadrukkelijk niet bezig met het rijden van snelle tijden. De regerend kampioen focuste in de middag op het uitvoeren van een racesimulatie en imponeerde door zeer constante rondetijden te rijden. Dankzij de coureurs die nog een run op de C4-banden reden, stond hij aan het einde van de dag vierde. Yuki Tsunoda stuurde de auto van het RB F1 Team naar de vijfde tijd. De Japanner ging op de C4 een fractie langzamer dan Verstappen op de C3. Net als op donderdag werd de testdag afgesloten met 'system checks' van de wedstrijdleiding en oefenstarts op het rechte stuk met start-finish.

Over een week wordt op het circuit van Bahrein de eerste Formule 1-race van 2024 gehouden. Om problemen met loskomende drainageroosters tijdens het Grand Prix-weekend te voorkomen, zullen de goten rond het circuit de komende dagen gevuld worden met beton.

Resultaten derde F1-testdag Bahrein:

Video: Een blik op de voorvleugels van 2024