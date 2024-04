Voor het eerst dit Formule 1-seizoen slaagde Charles Leclerc er niet in om in de top-vijf te kwalificeren. Op het circuit van Suzuka moest hij in Q3 het met slechts één snelle ronde doen in plaats van twee. Zijn tijd bleek slechts P8 op te leveren. Een teleurstelling voor de Monegask, die niet begrijpt hoe het kan dat zijn tijd zo tegenviel. "Als ik op mijn gevoel afging, dan dacht ik elke keer 'oké, dit is best een goede ronde'. Maar dan kijk ik naar de ranglijst en zit ik er een seconde naast", verklaart Leclerc na afloop in gesprek met Sky F1. "Dit soort sessies heb je een keer per jaar, maar het voelt absoluut niet goed."

Het frustrerende voor Leclerc is dat het goede gevoel niet omgezet wordt in goede rondetijden. "We hebben de balans redelijk op orde en normaal wordt die door de kwalificatiesessie heen steeds wat beter", zegt de Ferrari-man, die de oorzaak van de tegenvallende prestatie nog niet achterhaald heeft. "Normaal kijken we [na zo'n grote achterstand] naar de banden en hoe we die op temperatuur krijgen. We probeerden veel verschillende dingen, maar niets leek te werken. We weten het nog niet [waarom we tekort kwamen]."

Het tegenvallende resultaat doet ook wat met de verwachtingen voor de race van Leclerc, die ondanks de slechte startpositie hoopt op een goed resultaat. "Het positieve is, dat als we een antwoord vinden, onze race pace er goed uit ziet. Het is wel zo dat op een baan als deze een goede startpositie heel belangrijk is. Dat hebben we vandaag niet goed gedaan", verzucht de 26-jarige rijder.

Extra ronde Q3 had verschil niet gemaakt

In Q3 was Leclerc de enige coureur die maar een keer aan kon zetten voor een snelle ronde, want hij moest in het eerste gedeelte van de kwalificatie een extra set banden gebruiken. Of een extra ronde in Q3 het verschil had gemaakt, betwijfelt de Ferrari-coureur ten zeerste. "Niet heel veel mensen waren in hun tweede ronde sneller", zegt hij daarover. "Normaal gesproken word je vanaf Q1 steeds beter, maar in Q1 voelde het precies hetzelfde. Het gevoel was toen goed en dat vertaalt zich normaal in goede tijden. Vandaag lukte dat niet."