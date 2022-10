Leclerc scoort pole in enerverende F1-kwalificatie, Verstappen achtste

Nadat er tijdens de derde training eerder op zaterdag maar een half uur gereden kon worden door een zware bui aan het begin van de sessie, ging de kwalificatie op een vochtige baan van start. Omdat er mogelijk meer regen onderweg was naar het Marina Bay Street Circuit, ging een groot aantal coureurs meteen op intermediates het circuit op toen het licht op groen ging voor Q1.

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren de snelsten in de openingsfase van de kwalificatie, alvorens Charles Leclerc beslag legde op P1 met 1.55.054 en Ferrari-collega Carlos Sainz op de tweede stek aansloot met 1.55.079. Hamilton zette Mercedes terug bovenaan met 1.54.669, maar werd daarna afgelost op de eerste positie door Max Verstappen, die met 1.54.395 nog drie tienden sneller ging.

De omstandigheden op de baan werden ondertussen beter en beter. Leclerc scherpte de snelste tijd aan naar 1.54.222 en maakte er daarna nog 1.54.129 van, alvorens Hamilton zich andermaal van voren liet zien door het stratencircuit in 1.53.161 te ronden. Op de valreep ging Verstappen echter snelste van iedereen in Q1 door 1.53.057 te rijden. Hamilton en Leclerc waren zodoende tweede en derde in het eerste deel van de kwalificatie, terwijl Sergio Perez, Carlos Sainz en George Russell respectievelijk vierde, vijfde en zesde waren.

Kevin Magnussen deed het goed door naar de zevende tijd te gaan en Mick Schumacher liet de veertiende tijd noteren, zodat beide Haas-rijders door waren naar Q2. Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon en Nicholas Latifi waren niet snel genoeg en lagen er na het eerste kwalificatiesegment uit.

Te vroeg naar slicks

Bij aanvang van Q2 was de intermediate nog altijd de geprefereerde band. Leclerc klokte aan het begin 1.52.343, wat tot het einde van die sessie de snelste tijd zou blijven. Verstappen reed in de eerste minuten 1.52.723, waarmee hij lang tweede was achter de Monegask.

Met nog vijf minuten te gaan waren Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel de eersten die naar droogweerbanden wisselden, waarna ook Zhou Guanyu in de Alfa Romeo de gok waagde. De intermediates waren op dat moment echter nog altijd goed voor groene en paarse sectortijden. Zo klom Hamilton op inters op naar P2 door rond te gaan in 1.52.691 en verbeterde Alonso zich op die band nog naar de vijfde tijd. De coureurs die voor slicks waren gegaan, hadden gegokt én verloren. Stroll zakte in het restant van Q2 weg naar de twaalfde stek, terwijl Vettel en Zhou uiteindelijk slechts veertiende en vijftiende waren. “Het was te vroeg voor slicks”, concludeerde Vettel dan ook. Verrassend genoeg had Russell in de Mercedes ook niet de snelheid om door te gaan. Voor Schumacher was Q2 eveneens het eindstation.

Verstappen voortijdig naar binnen

Aan het begin van Q3 trokken de meesten coureurs op droogweerbanden naar buiten. Alleen Tsunoda en Magnussen kozen nog voor intermediates. De Deen ging echter meteen terug naar de pits om ook naar slicks te gaan. Tsunoda reed door en zette een 1.55.170 neer, waarmee hij op dat moment sneller was dan Verstappen en Leclerc.

Maar Hamilton ging wel ruim sneller dan de Japanner. De zevenvoudig kampioen rondde het circuit in 1.53.082, waarmee duidelijk was dat de soft dé band was voor de rest van de kwalificatie. Alonso deed lekker mee in Q3 en ging even snelste met 1.52.520. Leclerc ging daar vervolgens onder met 1.51.881, alvorens Hamilton terugkeerde op P1 met 1.51.019. Verstappen maakte een paar kleine foutjes in de laatste sector en sloot met 1.51.395 achter de Brit aan op de tweede tijd.

Onder normale omstandigheden komen de coureurs na hun eerste snelle ronde in Q3 binnen om een nieuwe set banden te halen, maar doordat er sprake was van een opdrogende baan reden de rijders nu door, om niet het risico te lopen dat ze achter het net zouden vissen door een gele of rode vlag later in de sessie. De rondetijden tuimelden in de laatste minuten nog verder naar beneden. Alonso reed met 1.50.737 een nieuwe snelste tijd, maar Leclerc ging daarna nog rapper met 1.49.412, wat de pole-tijd bleek te zijn. Perez kwam met 1.49.434 namelijk net niet aan de tijd van de Monegask en ook Hamilton kwam net tekort met 1.49.466.

Verstappen brak aan het einde van de kwalificatie een snelle ronde af om daarna nog één ultieme poging te kunnen doen. De Nederlander, die zondag zijn eerste kans heeft om zijn tweede wereldtitel te pakken, kreeg vervolgens echter de instructie om naar binnen te komen, waardoor hij zondag genoegen moet nemen met de achtste startpositie. Verstappen reageerde laaiend op de boordradio: “What the f...! What the f... are you guys saying? Ongelofelijk... Ik snap het niet! Waar gaat dit over?” Het team antwoordde dat ze het zouden uitleggen zodra hij uit de auto was gestapt. Nadien bleek dat Red Bull Verstappen naar binnen had gehaald omdat er anders te weinig brandstof in de tank had gezeten. Volgens de regels moet er na de kwalificatie minimaal een liter brandstof uit de auto kunnen worden gehaald zodat er een monster kan worden genomen.

Terwijl Verstappen terugkeerde naar de pits, reed Sainz op twee tienden van Leclerc de vierde tijd en rondde Alonso een sterk kwalificatie-optreden af op P5. Norris was slechts vijftiende in Q1, maar stelde uiteindelijk de zesde startplek veilig. Gasly had aan het einde een momentje waarbij hij rechtdoor schoot en was zevende in de kwalificatie, waarmee hij naast Verstappen staat op de grid. Magnussen en Tsunoda lijnen zondag achter de wereldkampioen als negende en tiende op.

Op zondag worden er opnieuw forse regen- en onweersbuien verwacht in Singapore en omstreken, maar volgens de laatste weersvoorspelling neemt de kans op een bui in de avond af. De start van de Grand Prix van Singapore is 20.00 uur lokale tijd (14.00 uur Nederlandse tijd).

Video: Max Verstappen komt witheet op de boordradio

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Singapore: