Om de sprintrace helemaal los te koppelen van de Grand Prix op zondag is bij de GP van Azerbeidzjan de zaterdagse sprint shootout in het leven geroepen. Nadat hij op vrijdagmiddag al pole-position veroverde voor de zondagse race, begon Charles Leclerc als een van de favorieten aan de kortere kwalificatie voor de sprintrace. Ondanks de iets andere opzet slaagde de Ferrari-coureur erin om wederom de beste startpositie te veroveren. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, want in zijn laatste ronde in SQ3 zette Leclerc de SF-23 in bocht 5 tegen de muur. Hij kon met schade aan de voorvleugel terug naar de pits, maar een verbetering zat er hierdoor niet meer in.

"Het was best lastig op de softs. We belandden in Q3 en hadden sinds gisteren niet op deze banden gereden. Het was nog niet zo lang geleden, maar de omstandigheden zijn heel anders en dus gedroegen de banden zich heel anders. De achterbanden oververhitten in de tweede ronde. Ik probeerde iets meer te pushen om meer rondetijd te vinden, aangezien ik achter mijn eerste rondetijd zat. In bocht 5 verloor ik de auto", verklaarde Leclerc direct na afloop van de sprint shootout zijn foutje in de beslissende run. Die bleef voor hem uiteindelijk zonder gevolgen, want de concurrentie bleek niet in staat om onder de tijd te duiken die de Monegask in zijn eerste ronde reed. "Al met al ben ik heel blij met de eerste ronde, nu moeten we dit bevestigen in de race."

Dat lijkt op voorhand geen eenvoudige klus te worden, aangezien Ferrari dit jaar tot dusver in de kwalificaties een betere indruk achterlaat dan in de races. Red Bull Racing domineert in racetrim, maar Leclerc heeft goede hoop dat hij in de sprintrace beter partij kan bieden dan in eerdere races. "We gaan ervoor, maar we moeten ook realistisch blijven", zegt Leclerc over zijn aanpak in de korte race. "Tot dusver lopen we in de races achter de feiten aan, vooral Red Bull lijkt er een stap voor te zitten. Laten we dus afwachten hoe het gaat, hopelijk kunnen we voor een mooie verrassing zorgen. We hebben de auto behoorlijk verbeterd, maar vandaag krijgen we in de race iets meer antwoorden wat betreft hoe we er ten opzichte van hen voor staan. Ik ga er alles aan doen om met Red Bull te strijden, daarvoor zijn we hier. Ferrari hoort bovenaan te staan en ik ga er absoluut alles aan doen om te winnen."