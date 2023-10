Reden daarvoor was het feit dat Charles Leclerc op de voorlopige pole-position stond toen Max Verstappen met vijf duizendsten van een seconde onder zijn tijd dook. De Nederlander ging echter over de track limits in bocht 19 waardoor hij zijn ronde verloor en terugviel tot de zesde plaats. Leclercs engineer Xavier Marcos Padros informeerde hem dat Verstappen even de pole had, maar lichtte de Monegask vervolgens in dat die ronde was geschrapt.

Dat deed hij echter wel door zijn zin te beginnen met 'rondetijd geschrapt'. "Voor Verstappen", voegt hij pas na die zin toe. Tot de schrik van Leclerc, die na de eerste woorden vermoedde dat hij zelf zijn rondetijd was verloren aan track limits. "Ik had een hartaanval omdat mijn engineer 'track limits...' zei en toen pas '... voor Verstappen'", legt Leclerc uit. "Toen ik 'track limits' hoorde, sloeg ik het stuur en mijn helm. Toen hoorde ik 'voor Verstappen' en dacht ik: 'Oké, dat is beter nieuws!' Dat is ook waarom ik tegen Xavi zei: 'Alsjeblieft, vertel me eerst de naam vóór de track limits omdat ik dan te opgewekt raak.'"

Leclerc start zondag dus van de pole-position, maar hij weet ook uit ervaring dat Ferrari in de race regelmatig moeite heeft met bandenmanagement. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar houdt er 'absoluut, zoals altijd' rekening mee dat Verstappen alsnog voor de zege gaat in de Grand Prix. "Red Bull is altijd erg sterk en Max zit er dit jaar duidelijk altijd bovenop. Hij zal dus zeker een bedreiging vormen en erbij staan."

Hoewel Leclerc in zijn tweede ronde in Q3 sneller was dan in zijn eerste ronde, omschreef hij die eerste poging als 'een heel stuk beter' dan de ronde die hem de pole opleverde. Gevraagd door Motorsport.com hoe dat precies zit, antwoordt Leclerc: "De eerste was veel netter. Ik heb min of meer alles voor elkaar gekregen. Die tweede ronde was meer 'laten we ervoor gaan en we zien wel wat er gebeurt'. Maar als je die mentaliteit hebt, dan maak je wat meer fouten. Maar al met al won ik meer door risico's te nemen dan wat ik verloor door een klein foutje, dus het was gewoon wat moeilijker om alles aan elkaar te rijgen toen ik eenmaal echt begon te pushen in die laatste ronde. Maar het heeft zijn vruchten afgeworpen, dus ik ben blij."