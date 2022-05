Voorafgaand aan de allereerste Grand Prix van Miami in de geschiedenis van de Formule 1 werd al verwacht dat de strijd om pole-position tussen Red Bull Racing en Ferrari zou gaan. Vrijdag leek Mercedes zich nog even bij die strijd te kunnen voegen, maar uiteindelijk werd het toch weer een tweestrijd tussen de twee sterkste teams van het moment. In Q3 klokte Max Verstappen de snelste tijd in de eerste run, maar een foutje in zijn tweede run bood Ferrari de kans om te profiteren. Daarin slaagde de Scuderia optimaal, want de volledige eerste startrij werd veroverd. Charles Leclerc troefde teamgenoot Carlos Sainz af en pakte zijn derde pole van het seizoen.

Makkelijk was het niet in de kwalificatie. Na de vrijdag maakten diverse coureurs al duidelijk dat er buiten de ideale lijn geen grip is, waardoor foutjes heel kostbaar zijn en desastreuze gevolgen kunnen hebben. In de kwalificatie was dat niet anders, zo liet Leclerc weten tijdens de persconferentie na de kwalificatie. “Lastig. Het is heel glibberig en je glijdt de hele tijd. Het is heel moeilijk om alles samen te laten komen, want je verliest enorm veel grip en rondetijd als je ook maar een klein beetje buiten de lijn komt”, legt de Monegask uit, die in zijn poleronde kon rekenen op een ijzersterke Ferrari F1-75. “De poleronde was niet perfect, maar goed genoeg om op de eerste plek te eindigen. De auto was geweldig en hopelijk kunnen we die snelheid vasthouden in de race.”

Ferrari-updates stap in goede richting

Ferrari heeft in Miami voor het eerst dit jaar nieuwe onderdelen meegebracht voor de F1-75. Die zijn volgens Leclerc een stap in de goede richting, al weet de Monegask dat er in de loop van het seizoen meer nodig is. “Ik heb veel vertrouwen in de auto. We hebben een heel sterk pakket dat vanaf het begin van het seizoen in min of meer alle omstandigheden werkt. Dat is een goed teken voor de toekomst. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, denk ik dat de upgrades dit jaar een heel belangrijke rol gaan spelen. Hier hebben we enkele upgrades gekregen en die zijn een stap in de goede richting. Hopelijk krijgen we meer upgrades gedurende het seizoen om de voorsprong te behouden.”

De bevestiging dat de updates werken, werd in Q3 dus gegeven doordat Ferrari de volledige eerste startrij wist te veroveren. Het geeft WK-leider Leclerc een kleine buffer richting naaste achtervolger Verstappen, die de race vanaf de derde positie moet aanvangen. Het feit dat teamgenoot Sainz naast hem op de eerste startrij staat, is een welkome bonus. “Het is absoluut beter”, erkent Leclerc. “Carlos en ik zijn heel competitief, dus dat is geweldig voor het team en we zullen alles geven om zondag op dezelfde posities te eindigen.”