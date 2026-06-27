Leclerc relativeert de ADUO-upgrade van Ferrari tijdens de GP van Oostenrijk

Charles Leclerc verwacht geen „wondermiddel“ van de eerste motorupgradev , die Ferraridit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk uitvoert in het kader van het nieuwe ADUO-systeem van de Formule 1.

ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) werd voor 2026 geïntroduceerd om te voorkomen dat krachtbronnen onder de nieuwe regelgeving een enorme prestatieverschilmaker zouden worden.

Elk kwartaal van het seizoen zullen de FIA de vijf verschillende motoren in de F1 rangschikken en de eerste reeks resultaten voor 2026 werd onlangs aan de teams bekendgemaakt tijdens de Grand Prix van Monaco.

Red Bull werd als verrassende maatstaf aangemerkt, waarbij Mercedes qua vermogen 2-4% achterbleef, wat het recht op één upgrade oplevert, terwijl Ferrari, Audi en Honda meer dan 4% achterblijven, waardoor zij recht hebben op twee upgrades.

Hoewel Red Bull het oordeel aanvecht, gezien de dominantie van Mercedes dit jaar, hebben Ferrari en Audi snel gereageerd door een geüpdatet onderdeel mee te nemen naar Oostenrijk.

Maar Leclerc heeft de verwachtingen voor de Scuderia getemperd en zei: „We verwachten helaas geen wondermiddelen.

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Er is achter de schermen enorm veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de geüpgradede motor nu klaar was.

“Gezien de gegevens die we hadden, verwachtten we min of meer dat we op de ADUO zouden rijden. Dus we hebben er uiteraard voor gezorgd dat we klaar waren voor die eerste race om het direct op de auto te monteren.

“Het is geen revolutie, maar wel een stap in de goede richting en dat toont echt de mentaliteit van het team: alles op een rijtje proberen te krijgen en de grenzen van de ontwikkeling echt opzoeken om ervoor te zorgen dat we niets achterwege laten.”

Enrico Gualtieri, technisch directeur van de krachtbron bij Ferrari, deelde voorafgaand aan het raceweekend een soortgelijk standpunt door te stellen dat de upgrade in Spielberg „relatief klein“ is en dat er in de loop van de tijd meer zullen volgen.

Naar verwachting zal de tweede upgrade van de Italiaanse fabrikant, een aangepaste turbo, na de zomerstop volgen in de jacht op kampioenschapsleider Mercedes, die 72 punten voorligt.

Maar de vrije trainingen op vrijdag op de Red Bull Ring lieten zien dat het voor Ferrari moeilijk zal worden om zijn overwinning in Barcelona deze keer te herhalen, aangezien Mercedes-ster Kimi Antonelli beide sessies aanvoerde.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: Pauline Ballet / Formule 1 via Getty Images

Leclerc stond ondertussen zijn plek in FP1 af aan Ferrari-junior Dino Beganovic, waarna hij in FP2 op een bescheiden achtste plaats eindigde, 0,841 s achter de snelste tijd, waardoor hij „niet zo veel vertrouwen“ had in succes in Oostenrijk.

"Maar zeg nooit nooit", voegde hij eraan toe, terwijl zijn teamgenoot Lewis Hamilton, winnaar van de GP van Barcelona, in FP2 0,597 s achter Antonelli eindigde.

"Op de vrijdag in Barcelona waren er een paar factoren die ons deden denken dat er nog behoorlijk wat prestatiepotentieel in de auto zat.

"Op dit moment is het een worsteling; ik heb de hele FP1 niet gereden, maar als team heb ik natuurlijk de FP1 gevolgd, en ook de FP2 vanuit de auto.

"Het was dus een moeilijke vrijdag voor het team en we gaan proberen alles op een rijtje te zetten en te kijken wat we kunnen goedmaken."

Het is echter geen grote verrassing, gezien het feit dat Ferrari uitblinkt in de langzame bochten, terwijl de Red Bull Ring een snel circuit is met rondetijden onder de 1m10s.

Toen hem werd gevraagd waar het bij Ferrari vooral aan ontbreekt, antwoordde Leclerc: “Gewoon de algehele grip; we glijden al vanaf de eerste ronde die ik heb gereden met alle vier de banden. Daardoor is het heel, heel lastig geweest, en is de balans over het algemeen erg onstabiel.”