Op het circuit van Spa-Francorchamps zou na een dag vol regen de kwalificatie vooral onder droge omstandigheden plaatsvinden. De baan was nog kletsnat, maar droogde ronde na ronde op. Het resulteerde in een spannende Q3, waarin op de slicks elke ronde telde. Ook Charles Leclerc voelde de druk in de slotfase van die kwalificatiesessie. De Monegask kwam tot 1.46.988 en troefde daarmee teamgenoot Carlos Sainz af. Het leek zelfs even genoeg voor de pole-position, totdat Max Verstappen er met acht tienden onder dook. Uiteindelijk betekent dat wel dat Leclerc zondag vanaf de eerste startplek vertrekt, aangezien Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen heeft gekregen voor het wisselen naar een nieuwe versnellingsbak.

"Het was geen slechte kwalificatie voor ons, zeker in deze omstandigheden", blikt Leclerc tevreden terug op de kwalificatie. "Het is altijd lastig om het allemaal voor elkaar te krijgen." De Monegask geeft aan dat hij 'veel gewerkt' heeft aan het rijden onder dit soort omstandigheden, aangezien hij zich een aantal races geleden 'niet echt op mijn gemak' voelde. "Dat lijkt zich uitbetaald te hebben. We gingen een beetje te vroeg de baan op voor de laatste run, maar de pole zat er voor ons niet in vandaag. Max was te snel. Maar we hadden er meer in de buurt van kunnen zitten. Dat gezegd hebbende, hebben we een geweldige startpositie voor zondag. We zullen wel zien hoe het gaat."

Met een steeds beter wordende baan draaide het niet alleen om het rijden van de perfecte ronde, maar ook om de timing van die ronde. Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz lieten het ook op de allerlaatste ronde afkomen om tot hun snelste rondetijden van Q3 te komen, al bleek dat uiteindelijk dus niet genoeg voor de échte pole. "Het was echt tricky", benadrukt Leclerc. Hij legt uit dat hij ook nog eens Kevin Magnussen voor zich naast de baan zag schieten en voor hem weer de baan op kwam. "Ik had in het begin geen rondetijd genoteerd, dan ligt alle druk op die laatste ronde, wat niet makkelijk is in deze omstandigheden. Maar uiteindelijk ging alles goed. Ik ben dus blij. Dat gezegd hebbende, hebben we nog best wat werk te doen als we de Red Bulls willen bijhalen", weet de nummer zeven van het kampioenschap ook.

