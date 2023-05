Charles Leclerc eindigde vrijdag in zowel de eerste als tweede vrije training op het Miami International Autodrome als derde. In de tweede oefensessie zorgde hij met een crash voor een rode vlag. “Het is heel tricky: er is slechts één lijn en buiten die lijn is heel weinig grip. Dat is in feite wat er gebeurde: ik pushte iets te veel, verloor de achterkant, probeerde het te herstellen, maar had geen grip om de wagen te keren. Dat was het”, zei de Ferrari-coureur over het moment. “De schade valt mee. Rechtsvoor is natuurlijk wel beschadigd, maar aan de achterkant van de auto is geen schade. Dat is het belangrijkste. Zaterdag is een nieuwe dag en ik weet zeker dat het dan goed zal gaan.”

Want over het tempo van Ferrari in de korte runs is Leclerc positief. “Over één ronde is het gevoel goed”, vertelde hij. Hoe anders is dat voor de race? “In de lange runs hebben we zo’n grote achterstand… Red Bull rijdt opnieuw in hun eigen klasse, ze staan heel veel naar voren. Voor de race moeten we absoluut veel tijd zien te vinden, maar wat betreft de kwalificatie staan we er min of meer bij. Echter, voor de race hebben we denk ik geen mirakel in handen om het gat te dichten. Ik denk niet dat we heel veel dichterbij zullen staan.”

In de andere Ferrari kwam Carlos Sainz in de tweede vrije training tot P2. Hij gaf wel bijna vier tienden van een seconde toe op snelste man Max Verstappen. “Het was een intense vrijdag”, reageerde de Spanjaard, die in beide oefensessies in totaal 49 ronden aflegde. “We hebben veel ronden gereden op dit nieuwe asfalt en aangepaste circuit. We hadden veel te leren, maar zijn er goed doorheen gegaan en hebben geen problemen gehad.”

“We hebben progressie geboekt met het gevoel in de auto en de nieuwe vloer lijkt ook te werken. Al met al was het een positieve vrijdag”, vervolgde Sainz, die het afgelopen weekend minder goed naar zijn zin had. “Maar hier is alles weer normaal. Daar ben ik blij mee.”

Video: Leclerc crasht in tweede training in Miami