Leclerc: “Red Bull niet veel sterker dan wij in racetrim”

McLaren eiste zaterdag de eerste startrij op in de kwalificatie op de Autodromo Nazionale Monza, maar Mercedes en ook Ferrari deden niet heel veel onder voor het team uit Woking. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden op iets meer dan een tiende van de McLarens de vierde en vijfde tijd. Red Bull moest zich ondertussen tevreden stellen met de zevende en achtste startplek. Leclerc ziet mogelijkheden.

“Ik denk dat ze morgen sterk zullen zijn”, zegt Leclerc over Red Bull. “Aan de andere kant verwacht ik niet dat ze in de race heel veel sneller zullen zijn dan wij. We zouden in de wedstrijd dus niet naar achteren moeten kijken, maar de blik naar voren moeten werpen. Hopelijk kunnen we deze race winnen.”

De Monegask laat verder weten het ‘zeer frustrerend’ te vinden om slechts een tiende van de pole verwijderd te zijn. “We zaten er dichtbij”, ziet hij. “Maar het was opnieuw niet genoeg. We hadden in de bochten 1-2 en 4-5 precies precies hetzelfde probleem dat we in de eerste en tweede training al hadden: gewoon overstuur, waardoor we de auto niet konden laten draaien. Om een of andere reden was dat probleem er tijdens de derde training niet, maar in de kwalificatie was het weer terug. Dat was frustrerend, want ik denk dat we daarmee in vier bochten tijd ruim twee, tweeënhalf tienden verloren aan het begin van de ronde. Om die in de rest van de ronde terug te winnen, is heel moeilijk. Maar het is hoe het is. We moeten nu op de race focussen. Ik verwacht dat we dan minder problemen ondervinden in de bochten. Hopelijk komt dat onze racepace ten goede.”

Leclerc hoopt een goede start te hebben en daarna in het spoor van de McLarens te kunnen blijven. “Daarna zal het om bandenmanagement draaien”, verwacht hij. “Iedereen rijdt een vrij vergelijkbaar tempo. Het zal daarom vooral zaak zijn om goed voor de banden te zorgen. Dat is wat morgen het verschil zal maken.”

Pole binnen handbereik

Teamgenoot Carlos Sainz denkt dat hij de pole-position had kunnen pakken voor zijn laatste Italiaanse Grand Prix als Ferrari-coureur als de auto aan het einde van de Q3 beter in balans was geweest. “Aan het begin van Q3 arriveerden er wolken, waardoor de temperatuur begon te zakken. De grip nam daardoor behoorlijk toe. Dat is ook waarom we veel sneller gingen in Q3. Alleen zorgde dat er bij ons ook voor dat we veel onderstuur kregen bij de twee Lesmo’s en Parabolica, waardoor de auto lastig door de bocht te sturen was”, zegt Sainz. “Ik reed tijdens mijn laatste ronde een paarse eerste sector en dacht dat ik op koers lag voor de pole. Maar vervolgens had ik enorm veel onderstuur bij de Lesmo’s en Parabolica, waardoor ik de wagen niet goed door de bocht kreeg en de ronde net niet goed genoeg was.”

“Het is balen, want het is maar anderhalve tiende”, vervolgt de Spanjaard. “Ik had een groot onderstuurmoment bij de eerste Lesmo en daarna nog één in de Parabolica. Die kostten me elk een halve tiende tot een tiende. Dan weet je dat als we de balans goed voor elkaar hadden gehad voor de snelle bochten, we ervoor hadden kunnen vechten. Maar de situatie is voor iedereen hetzelfde. Het laat gewoon nog eens zien hoe gevoelig deze auto’s zijn voor veranderingen in het weer.”

Sainz maakt zich op voor een spannende race. “Het zal heel zwaar worden. Er zitten acht auto’s erg dicht bij elkaar. Het zal erom spannen wie het best met de graining zal omgaan. Want als je eenmaal last krijgt van graining, verlies je één of twee seconden door de bandendegradatie, wat we nog niet eerder hebben gezien.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Monza