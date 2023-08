In een seizoen waarin Red Bull Racing tot nu toe alle twaalf de races met relatief speels gemak gewonnen heeft, moet Ferrari-coureur Charles Leclerc zich tevredenstellen met hooguit een P2. De Monegask staat dit jaar op drie podiumplaatsen, maar winnen zat er bij lange na nog niet in. "We werken hard om terug te komen waar we vorig jaar waren, om te vechten voor overwinningen", vertelt de 25-jarige coureur.

Bij Ferrari is er de afgelopen maanden veel veranderd. Eerst werd teambaas Mattia Binotto bedankt voor bewezen diensten, waarna David Sanchez aan het begin van het seizoen de overstap maakte naar McLaren. Ook Laurent Mekies heeft de Scuderia vlak voor de zomerstop verlaten, hij gaat volgend jaar als teambaas bij AlphaTauri aan de slag. Tegenover de leegloop staat ook de komst van enkele nieuwe personeelsleden. Zo komt Loic Serra over van Mercedes, maar kan de Fransman pas in 2025 aan de slag bij de formatie uit Maranello. Leclerc houdt echter vertrouwen in het team van engineers dat nu bij Ferrari werkt. "Nieuwe mensen helpen voornamelijk om verschillende inzichten te krijgen", vertelt Leclerc aan de vooravond van de Nederlandse Grand Prix. "Ze helpen ons ook te groeien."

Met de nieuwe mensen verwacht de Monegaskische rijder niet dat het gat met Red Bull zomaar gedicht kan worden: "Dat heeft tijd nodig." Hoe lang die tijd is, dat kan Leclerc niet benoemen: "We proberen het [gat te dichten], maar ze hebben een grote marge. Het gaat heel moeilijk worden om ze voor de regelwijziging bij te halen."

Leclerc: Dominantie voelt anders dan eerder

Voor Leclerc is het niet de eerste keer dat hij achter een dominant team rijdt. Eerder maakte de vijfvoudig racewinnaar al de tijd mee dat Mercedes in de Formule 1 de scepter zwaaide. Toch ziet de Ferrari-coureur dat er verschillen zijn. "We zitten dichter bij in de kwalificatie", verklaart Leclerc. "Bij Red Bull hebben ze een groter gat in de race dan in de kwalificatie. We werken hard aan onze race pace, omdat Red Bull zo ver voor ons ligt. Er is nog veel werk te verzetten en er komen wat ontwikkelingen aan de komende paar races. Dat kan ons helpen om de stap vooruit te zetten, maar het kan ook ongewenste verrassingen met zich meebrengen. De auto is heel gevoelig en elke kleine verandering kan grote gevolgen hebben."

Met nieuwbakken teambaas Frederic Vasseur aan het roer is er ook een nieuw plan uitgestippeld voor Ferrari om weer terug in het gevecht om titels te geraken. Leclerc is ervan overtuigd dat dit plan kan slagen: "Ik kan niet zeggen of het binnen drie maanden, een jaar of een paar jaar is. Dat is erg lastig. We hebben de juiste aanpak, we hebben een constant plan om ons team te verbeteren. We werken zeker de juiste richting op."