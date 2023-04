Het was na de eerste, en meteen laatste, vrije training in Baku duidelijk dat de kwalificatie op het stratencircuit geen gewone zou worden. De verschillen vooraan waren minimaal, waarbij plots Charles Leclerc de Red Bulls wist te splitten en slechts drie honderdsten van een seconde toegaf op Max Verstappen. Ook in de kwalificatie was de Ferrari-coureur op dreef en noteerde hij in Q3 zelfs even dezelfde tijd als zijn Nederlandse rivaal, maar dat was in het voordeel van de Red Bull-coureur. In de laatste run wist Leclerc toch wat meer te vinden en noteerde hij de snelste ronde, waardoor hij zondag vanaf pole-position aan de Grand Prix van Azerbeidzjan begint. Het is voor het derde jaar op rij dat de Monegask vanaf die positie de race aanvangt.

Het was, na de eerste drie races, een verrassing voor Leclerc dat hij snel genoeg was om zijn negentiende F1-pole op te eisen. "We benaderden dit weekend met de gedachte dat het een goed weekend zou zijn als we voor Aston Martin en Mercedes zouden staan", blikt Leclerc terug. "Maar nu staan we op pole! Dat is een fijne verrassing. We moeten niet vergeten dat onze raceauto nog steeds achter die van Red Bull staat, dus het wordt lastig om de leiding te behouden. Maar dat is wel het doel. Ik ben echt heel blij met die ronde. Het is voor ons als coureurs een heel uitdagend weekend omdat we maar weinig tijd om te oefenen hadden. Na de eerste training moest je er meteen staan. Maar het gevoel was vanaf het begin al goed, dus ik ben erg blij."

Zaterdag beginnen de coureurs met een kwalificatie, de sprint shootout. Deze sessie bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace later op de dag en bestaat net als de gewone kwalificatie uit drie sessies, al zijn deze wel korter bij de shootout. Bovendien moeten de teams in SQ1 en SQ2 verplicht gebruikmaken van de mediums terwijl de zachte band verplicht is in Q3. Dat gaat volgens Leclerc nog wel een uitdaging bieden voor Ferrari. "We hebben nog niet op de mediumband gereden", legt de Monegask uit. "Morgen wordt dus de eerste keer. We moeten scherp zijn omdat we maar één set hebben, dus geen ruimte voor fouten. Maar de snelheid lijkt sterk, dus hopelijk kunnen we in [S]Q1 en [S]Q2 leren en in [S]Q3 pushen. Dan weten we hoe goed de auto is."