Leclerc realistisch na derde startplek: "Verdienden niet meer"

Het hele weekend is Ferrari er nog niet in geslaagd om Red Bull Racing het vuur aan de schenen te leggen in Abu Dhabi. Tot dusver waren Max Verstappen en Sergio Perez in alle vrije trainingen sterker dan de Scuderia en zo nu en dan leek Mercedes zich ook tussen beide teams te nestelen. In de kwalificatie slaagde het Duitse fabrieksteam daar niet in, want Ferrari kreeg het uiteindelijk voor elkaar om Charles Leclerc en Carlos Sainz naar startposities drie en vier te helpen. Het was echter niet genoeg om Max Verstappen en Sergio Perez te bedreigen, want het Red Bull-duo reed in alle segmenten de snelste tijd en veroverde de eerste startrij.

Leclerc moet het dus doen met P3 en hoewel zijn laatste ronde in Q3 niet optimaal was, denkt hij niet dat hij echt kans maakte op pole-position. "Ik blokkeerde in bocht zes en zeven een wieltje, maar eerlijk gezegd is dit de plaats die we vandaag verdienen", begint de Monegask zijn relaas over de kwalificatie. "De Red Bulls waren sterker, maar desondanks zitten we in een behoorlijk goede positie voor zondag. Het gaat absoluut spannend worden met Checo." Met Perez is Leclerc namelijk verwikkeld in een spannende strijd om de tweede stek in het kampioenschap. Doordat het tweetal in punten gelijk staat, gaat de finishpositie op zondag doorslaggevend zijn voor wie tweede wordt.

Samenwerken met Sainz om tweede plek veilig te stellen

Perez staat voor Leclerc op de grid en kan rekenen op de hulp van teamgenoot Verstappen, mocht dat nodig zijn. Leclerc maakt zich echter geen zorgen. "Ik weet zeker dat ik ook samen kan werken met Carlos, daar twijfel ik niet over", zegt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar, die met Ferrari ook nog strijdt om de tweede plek bij de constructeurs. "We gaan ook proberen om het teamresultaat te maximaliseren. We weten dat Red Bull vaak iets sterker is op zondag en dus gaat het lastig worden. We gaan echter alles geven en hopelijk kunnen we de tweede plaats in zowel het kampioenschap voor coureurs als voor constructeurs veiligstellen."

Nadat Ferrari in 2020 en 2021 bijzonder lastige seizoenen kende, mede door de schikking over de motor die eind 2019 werd getroffen, heeft het team in 2022 de weg omhoog weer gevonden. Voor alle medewerkers zou die tweede plek in de titelstrijd een mooie beloning zijn, vindt Leclerc. "Na twee moeilijke jaren voor het team is het goed dat we een stap vooruit hebben gezet. Vooral de tweede plek bij de constructeurs zou geweldig zijn voor het team, dus daar ga ik voor pushen. Daarna gaan we denken aan vakantie, rusten we uit en komen we volgend jaar hopelijk sterker terug."

Video: De slotfase van Q3 in Abu Dhabi